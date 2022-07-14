В обхід Росії: ЄС і Азербайджан розробили газовий меморандум, — Reuters

За даними журналістів, Євросоюз щороку отримуватиме близько 20 млрд кубометрів газу. Єврокомісар із енергетики готує візит у Баку наприкінці липня.

Єврокомісія запропонувала збільшити імпорт природного газу з Азербайджаном. Про це йдеться в проєкті меморандуму про взаєморозуміння, з яким ознайомилося агентство Reuters.

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Природний газ хочуть доставляти трубопровідною мережею "Південний газовий коридор", передбачуваний обсяг — не менше 20 млрд кубометрів щороку, до 2027 року, повідомляється в документі.

Минулого року в деякі європейські країни, зокрема в Італію, Трансадріатичним газопроводом (один із відрізків трубопровідної мережі Південного газового коридору) було доставлено понад 8 млрд кубометрів азербайджанського газу.

[ + – ] Азербайджан хоче постачати не менше 20 млрд кубометрів газу на рік

Збільшення обсягу постачання вимагатиме збільшення видобутку газу. Важливим пунктом угоди є забезпечення довгострокових, передбачуваних і стабільних постачань, а також відповідність пріоритетам ЄС у сфері зміни клімату.

ЄС і Азербайджан готові розглянути можливість торгівлі електроенергією та воднем, ідеться в проєкті угоди.

Стратегічне партнерство між ЄС і Азербайджаном передбачає постачання каспійського природного газу до країн Західних Балкан, пише видання EUobserver.

[ + – ] Європейці вкладатимуть у газову галузь Азербайджану

На газову галузь Азербайджану чекають значні інвестиції, зокрема, для розширення мережі трубопроводів Південного газового коридору.

Окремо в угоді наголошується на замороженому конфлікті Азербайджану з Вірменією через Нагірний Карабах.

Європейські чиновники відмовилися назвати дату підписання меморандуму. Комісар ЄС із енергетики Кадрі Сімсон їде в Баку наприкінці цього місяця.

Зазначимо, що Росія скоротила постачання природного газу в Європу, пояснивши це несправностями газопроводу "Північний потік". Через це європейцям довелося використати запаси, збережені на зиму.

Російський монополіст "Газпром" 1 червня зупиняв постачання газу в Німеччину. Постачальник звинуватив компанію Shell Energy Europe Limited у небажанні купувати газ за рублі.