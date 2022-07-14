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В обхід Росії: ЄС і Азербайджан розробили газовий меморандум, — Reuters

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азербайджан, природний газ, постачання газу,
Країни ЄС у 2021 році отримали понад 8 млрд кубометрів азербайджанського газу

За даними журналістів, Євросоюз щороку отримуватиме близько 20 млрд кубометрів газу. Єврокомісар із енергетики готує візит у Баку наприкінці липня.

Єврокомісія запропонувала збільшити імпорт природного газу з Азербайджаном. Про це йдеться в проєкті меморандуму про взаєморозуміння, з яким ознайомилося агентство Reuters.

Природний газ хочуть доставляти трубопровідною мережею "Південний газовий коридор", передбачуваний обсяг — не менше 20 млрд кубометрів щороку, до 2027 року, повідомляється в документі.

Минулого року в деякі європейські країни, зокрема в Італію, Трансадріатичним газопроводом (один із відрізків трубопровідної мережі Південного газового коридору) було доставлено понад 8 млрд кубометрів азербайджанського газу.

Азербайджан хоче постачати не менше 20 млрд кубометрів газу на рік
Азербайджан хоче постачати не менше 20 млрд кубометрів газу на рік

Збільшення обсягу постачання вимагатиме збільшення видобутку газу. Важливим пунктом угоди є забезпечення довгострокових, передбачуваних і стабільних постачань, а також відповідність пріоритетам ЄС у сфері зміни клімату.

ЄС і Азербайджан готові розглянути можливість торгівлі електроенергією та воднем, ідеться в проєкті угоди.

Стратегічне партнерство між ЄС і Азербайджаном передбачає постачання каспійського природного газу до країн Західних Балкан, пише видання EUobserver.

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Європейці вкладатимуть у газову галузь Азербайджану

На газову галузь Азербайджану чекають значні інвестиції, зокрема, для розширення мережі трубопроводів Південного газового коридору.

Окремо в угоді наголошується на замороженому конфлікті Азербайджану з Вірменією через Нагірний Карабах.

Європейські чиновники відмовилися назвати дату підписання меморандуму. Комісар ЄС із енергетики Кадрі Сімсон їде в Баку наприкінці цього місяця.

Зазначимо, що Росія скоротила постачання природного газу в Європу, пояснивши це несправностями газопроводу "Північний потік". Через це європейцям довелося використати запаси, збережені на зиму.

Російський монополіст "Газпром" 1 червня зупиняв постачання газу в Німеччину. Постачальник звинуватив компанію Shell Energy Europe Limited у небажанні купувати газ за рублі.