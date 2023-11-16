Польский сюрприз: в Украине из-за забастовщиков на границе стремительно дорожает автогаз

С середины октября литр автогаза на украинских АЗС подорожал на 8 гривен. Это резкий скачок для такого относительно спокойного рынка, говорят опрошенные Фокусом эксперты. Причина — усложнение логистики из-за забастовки польских перевозчиков.

Автогаз начал стремительно дорожать с середины октября — с 16 октября по 16 ноября он прибавил 8 грн на литре. Об этом пишет Фокус в новой статье "Российский след и забастовки поляков: почему в Украине стремительно дорожает автогаз".

С 17 октября начали действовать новые требования к растаможке нефтепродуктов. Это сделало невозможным импорт автогаза из России, который продолжался несмотря на войну. "Этот товар дешевый из-за санкций. Мы заправлялись на украинских АЗС известных — неизвестных брендов дешевым российским автогазом. Не могу сказать, кто его не возил. Некоторые поставки осуществлялись железнодорожным путем, преодолев большое расстояние — с газпромовского завода у границы России и Казахстана — через Россию, Беларусь, Польшу и даже Венгрию", — рассказал Фокусу аналитик консалтинговой компании UPECO Александр Сиренко.

Цены на автогаз в Украине росли на фоне ожиданий блокировки границы польскими перевозчиками Фото: Facebook

Поэтому с рынка исчез значительный объем топлива, что и подтолкнуло цены на него вверх. Компании без больших трудностей нашли альтернативу российскому автогазу в Европе, говорит Сиренко. Однако возникла новая проблема — польские перевозчики 27 октября объявили забастовку. С 6 ноября они заблокировали совместные с Украиной пограничные переходы для коммерческого автотранспорта."60 — 70% сжиженного газа поставляется именно автотранспортом — газовозами — в отличие от других видов топлива. С 6 ноября действительно возросла преграда проезда газовозов через польскую границу. Они перекрыли три из четырех пунктов, однако один работает. Кроме того, забастовщики не совсем перекрыли, понемногу пропускали", — пояснил Сиренко.

Таким образом, объемы пропуска газовозов упали на 30%, заметил эксперт. "Газовозы стоят более двух недель, а усложнение логистики напрямую влияет на конечную цену автогаза", — говорит Фокусу эксперт по вопросам энергетики Леонид Косянчук.

По его мнению, если убедить польских перевозчиков снять блокаду не удастся, стоит ожидать, что топливо прибавит около 2 грн в ближайшее время. Впрочем, текущая ценовая динамика может сохраниться до конца декабря, отметил аналитик консалтинговой компании UPECO Александр Сиренко.

Темпы пропуска газовозов упали на 30%, констатируют эксперты

Это вполне возможно, ведь удовлетворить требования забастовщиков, в частности, отмену транспортного безвиза — Соглашения о либерализации грузовых перевозок между ЕС и Украиной, — невозможно.

Вместе с тем, цены все же могут откатиться. "Сжиженный газ должен быть дешевле бензина — в два раза. Бензин у нас в среднем 55 грн за литр, то газ самый дорогой должен стоить 28 грн за литр, а он — 33 грн. Поэтому водитель купит бензин — ему сейчас выгоднее ездить на бензине, потому что его меньше потребляется. Поэтому потребление автогаза снизится, спрос снизится и цена откатится", — говорит Сиренко. Кроме того, этому способствует внешняя конъюнктура — цены в Европе на автогаз падают, добавляет Косянчук.

Бензин немного подешевел, а дизель подорожал: что происходит с ценами на другие виды топлива

Цены на А-95 остаются более-менее стабильными. В начале октября литр этого топлива на АЗС в среднем стоил 55,23 грн, а по состоянию на 16 ноября — 55,14 грн. Дизельное топливо немного прибавило в цене — 55,22 грн/литр и 55,43 грн соответственно. Однако последнее вскоре может быть в дефиците. "С запретом импорта из Молдовы и Болгарии (ищут российский след) и изменением таможенных процедур, мы можем дойти до того, что даже дизельное топливо будет в дефиците в ближайшее время", — предостерег Косянчук.

Эксперты прогнозируют дефицит дизельного топлива в ближайшее время

Соответственно, вырастет и цена, ведь задержки влияют на цену. "На границе на переходах более 2 тысяч автомобилей стоят в очереди не первую неделю. Таким путем через закрытый юг везут из Прибалтики. 12 — 14 дней было до блокады, а сейчас на границе за час один автомобиль оформляют", — сказал эксперт.

Напомним, в парламенте предлагается поднять акциз на сжиженный газ с 52 до 169 евро за 1000 л. Повышение акциза добавит где-то 4,5 грн/л для автогаза.

Также Фокус писал, что по мнению эксперта по энергетике Сергея Куюна, рост розничной цены на автогаз за последний месяц на 20% произошел еще до забастовки польских перевозчиков из-за очередей с нашей стороны границы, а именно — из-за роста агроэкспорта.