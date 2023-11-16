В Украине из дорожного фонда забрали все деньги: кому отдадут более 90 миллиардов гривен

В правительстве решили перераспределить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), которые уплачивают военнослужащие, на нужды обороны.

Все средства из дорожного фонда в 2024 году будут перенаправлены на нужды безопасности и обороны. Но для финансирования дорожной отрасли средства еще останутся. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

Так, по словам профильного министра Сергея Марченко, в целом на оборону из дорожного фонда отдадут более 94 миллиардов гривен.

"Это позволит мобилизовать все возможные внутренние ресурсы на это направление. Это не только инвестиция в победу, но и создание новых рабочих мест и поддержка экономики", – объяснил он.

Как отметил министр, в правительстве решили перераспределить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), которые уплачивают военнослужащие, на нужды обороны. А финансировать дорожную отрасль в следующем году власть собирается с помощью трех ключевых источников. Это:

остатки средств дорожного фонда по состоянию на 1 января 2024 года, которые не были использованы в предыдущие бюджетные периоды (2021-2023 годы), отдадут на содержание дорог в зимний период;

дороги, необходимые для военных нужд, будут финансироваться из резервного фонда правительства;

строительство и ремонт дорог будут выполняться в рамках проектов, которые финансируют международные организации и правительства стран-партнеров.

Бюджет-2024: главные статьи расходов

Поскольку полномастабная война с РФ продолжается, то в 2024 году, как и в 2023-м,особое внимание государство будет уделять сектору обороны. Так, на безопасность и оборону в госбюджете предусмотрено 1,69 триллиона гривен.

Сразу 337,7 миллиона гривен в государственном бюджете учли для создания современной клинической базы для лечения онкологических заболеваний. Еще были увеличены траты на утилизацию твердого ракетного топлива — на 376 млн гривен, а 500 миллионов гривен добавили к выплатам академических стипендий студентам (курсантам), аспирантам, докторантам учреждений профессионального предвысшего и высшего образования, на это планируют направить всего 5,2 миллиарда гривен. Увеличена и образовательная субвенция на выплаты заработной платы учителям на 275,3 миллиона гривен — до 103,2 миллиарда.

При этом бюджет Бюро экономической безопасности (БЭБ) в 2024 году будет меньшим сразу на 400 миллионов гривен. Но на 357 миллионов увеличатся в 2024 году расходы на космическое агентство. Также 242 миллиона государство предусмотрело для АМКУ.

Напомним, 8 ноября Фокус рассказывал, что Верховная Рада поддержала законопроект №10037, и перераспределила налог на доходы физических лиц (НДФЛ) от зарплат военнослужащих с местных бюджетов в государственный бюджет.