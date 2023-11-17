Попавшие под санкции США танкеры перевозили нефть РФ в Индию, — Reuters

По данным журналистов, под санкции попали суда под флагом Либерии – "Казань", "Лиговский проспект" и NS Century, которые выгрузили российскую нефть Sokol в Индии в сентябре и в октябре.

Три танкера для перевозки нефти, которые недавно стали объектами санкций со стороны США, в последние месяцы систематически осуществляли транспортировку российской нефти марки Sokol в направлении Индии. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на данные отслеживания судов от компаний LSEG и Kpler.

В четверг, 16 ноября, США ввели санкции против ряда компаний и нефтяных танкеров за транспортировку российской нефти, проданной по цене, превышающей установленный "потолок" G7. Это шаг Вашингтона направлен на закрытие возможных уходов в механизме, введенном с целью ограничения нефтяных доходов Кремля.

Согласно заявлению Министерства финансов Штатов, под санкции попали суда под флагом Либерии – "Казань", "Лиговский проспект" и NS Century.

В сентябре все три танкера типа Aframax выполнили разгрузку российской нефти марки Sokol в Индии, и согласно данным LSEG, два из них начали новый рейс в октябре.

NS Century сейчас направляется в порт Вадинар в Индии. Ожидается, что судно с нефтью Sokol прибудет в Индию 25 ноября.

Нефть Sokol добывается в рамках проекта "Сахалин-1" под управлением дочерней компании "Роснефти" после выхода из него ExxonMobil. Среди других акционеров – индийская компания ONGC Videsh, а также консорциум японских фирм Sakhalin Oil and Gas Development Co.

Напомним, что в Совет ЕС поступили предложения относительно 12 пакета санкций против Российской Федерации. Так, предлагается ввести санкции еще против более 120 физических и юридических лиц.

Ранее сообщалось, что 11 пакет санкций против РФ утвердили в конце июня 2023 года. В него вошли меры, направленные на борьбу с обходом Россией уже ранее введенных ограничений.