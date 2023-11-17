Список должников: в "Укрэнерго" назвали компании, которые не платят за электроэнергию

Среди должников по оплате тарифа на передачу электроэнергии есть и облэнерго.

У компании НЭК "Укрэненерго" возникла дебиторская задолженность за услугу по передаче электроэнергии. Долги накопили, например, поставщики универсальных услуг из нескольких регионов Украины. Об этом сообщил во время заседания Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг директор по рыночным операциям "Укрэнерго" Александр Стенюк.

По его словам, есть компании, которые постепенно снижают уровень задолженности.

"Можем отметить положительную тенденцию погашения текущей задолженности предыдущих периодов. Тернопольэлектропостач, Ровненская областная энергоснабжающая компания, Киевские энергетические услуги, Киевская областная энергоснабжающая компания", – сказал он.

При этом накапливают долги энергокомпании со Львова, Винницы и Запорожья.

"Отрицательная тенденция со стороны "Львовэнергосбыт", "Энера Винница", "Запорожье электроснабжения". К сожалению, они накапливают долги", – подчеркнул Стенюк.

Кроме того, он рассказал, что на рынке растет задолженность и за передачу электроэнергии. Проблемы с оплатой есть у некоторых облэнерго. Например:

"у Ровнооблэнерго";

"у Житомироблэнерго";

"у Винницаоблэнерго".

Тем временем в Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), планирует существенно повысить тарифы на передачу электроэнергии. Так, в 2024 году, по информации агентства "Интерфакс-Украина", размер тарифа для НЭК "Укрэнерго" повысится на 22% и составит 592,89 грн/МВт-час.

Кроме того, тариф на передачу для предприятий "зеленой" металлургии был одобрен на уровне 412,68 грн/МВт-час.

Отметим, что решение НКРЭКУ не затрагивает бытовых потребителей. То есть жилищно-коммунальные тарифы, в частности на электроэнергию, не изменятся. На повышение указанного тарифа напрямую не влияет на население. По крайней мере, в части жилищно-коммунальных тарифов.

В таких сложных условиях стабильность работы промышленности важнейшая в контексте текущего обеспечения ВСУ и других военных формирований, помощи населению и дальнейших планов по восстановлению разрушений, которые испытало наше государство", – сказано в сообщении.

Отметим, что в последний раз тарифы на диспетчеризацию и передачу электрической энергии пересматривали в конце 2022 года. Так, тариф на передачу электроэнергии вырос на 40%, а тариф на диспетчеризацию – на 54%.

Также напомним, что 12 октября глава компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что энергосистема сможет покрывать обычное зимнее потребление электроэнергии несмотря на все полученные повреждения.