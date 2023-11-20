Пенсия и соцпомощь: кто имеет право на двойные выплаты в Украине

По данным ПФУ, лица с инвалидностью с детства могут одновременно получать другие виды выплат, например, пособие по уходу за ребенком с инвалидностью.

Несмотря на войну, украинцы продолжают получать пенсии и социальные выплаты. В Украине есть отдельная категория граждан, которые могут получать пенсию и социальную помощь одновременно. Это лица с инвалидностью с детства (установленной до 18 лет). Об этом сообщает "Социальная информационная платформа".

Размеры выплат

Размеры выплат для лиц с инвалидностью с детства составляют:

для лиц с инвалидностью с детства I группы — 100 процентов прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (сейчас 2093 грн);

для лиц с инвалидностью с детства II группы — 80 процентов прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (сейчас 1674,40 грн);

для лиц с инвалидностью с детства III группы — 60 процентов прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (сейчас 1255,80 грн);

на детей с инвалидностью до 18 лет — 70 процентов прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (сейчас 1465,10 грн).

Дополнительные выплаты

Лица с инвалидностью с детства также могут одновременно получать другие виды выплат, например, пособие по уходу за ребенком с инвалидностью.

Пенсия в связи с утратой кормильца

По информации Пенсионного фонда Украины, человек с инвалидностью с детства, которому инвалидность установлена в возрасте до 18 лет и получает государственную социальную помощь в соответствии с Законом Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью", может получать пенсию в связи с утратой кормильца.

Изменения в пенсиях и социальных выплатах в 2024 году

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении проект закона о государственном бюджете на 2024 год. Согласно документу, с 1 января 2024 года минимальный размер пенсии составит 2200 грн. Также планируется увеличить прожиточный минимум для трудоспособных лиц до 2700 грн, для лиц, потерявших трудоспособность, — до 2300 грн, для детей — до 2200 грн.

Напомним, выплату пенсии могут приостановить, если гражданин Украины не пользуется своим банковским счетом в течение более чем 6 месяцев.

Напомним также, что некоторым украинским пенсионерам полагается доплата к пенсии в размере 25% прожиточного минимума.