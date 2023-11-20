56% новых ФЛП: в каких регионах женщины в бизнесе установили гендерный рекорд (карта)

По данным мониторингового сервиса Опендатабот, на середину ноября количество новых ФЛП, открытых женщинами, составило больше, чем за весь 2021 год: 154 388 против 141 575.

С начала года женщины в Украине открыли 154 тысячи новых ФЛП и возглавили более 10 тысяч новых компаний. Больше всего новых предпринимательниц зарегистрировано в Хмельницкой области, а директорами новых дел чаще всего становятся женщины на Черниговщине. Об этом 20 ноября сообщил Опендатабот — сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний и судебного реестра.

Женщины в бизнесе

По данным сервиса, с февраля 2023 года каждый второе новое ФЛП в Украине открывают женщины. С начала осени возросло количество предпринимательниц. Сейчас на женщин приходится 60% новых физических лиц предпринимателей (ФЛП). В 2021 году их доля составляла 49% от общего количества новых бизнесов.

На середину ноября количество новых ФЛП, открытых женщинами, составило больше, чем за весь 2021 год: 154 388 против 141 575.

Второй год подряд женщины открывают больше ФЛП, чем мужчины, в Хмельницкой, Полтавской и Черниговской областях. Меньше всего — в столице и в прифронтовых Запорожской и Херсонской областях.

Доля новых ФЛП, открытых женщинами

Данные по состоянию на 16 ноября 2023 года Фото: opendatabot.ua

Однако, как отмечает мониторинговый сервис, доля женщин среди руководителей компаний растет не так быстро. Так, в первый год полномасштабной войны доля женщин-директоров упала почти на пять процентных пунктов — до 28%. В этом году ситуация возвращается к показателям 2021 года и уже выросла до 31%.

Чаще всего возглавляют новосозданные компании женщины в Черниговской, Черновицкой и Кировоградской областях. А меньше всего женщин-директоров второй год подряд в Киеве и области, а также в Полтавской и Черкасской областях.

Доля женщин-директоров новых компаний

Данные по состоянию на 16 ноября 2023 года Фото: opendatabot.ua

Напомним, 1 ноября Фокус писал, зачем депутаты предлагают новый налоговый режим. В Раде собираются рассмотреть новый законопроект №10166, который предлагает таксистам, няням, курьерам и сантехникам отбелить свои доходы — зарегистрироваться и платить налоги без регистрации ФЛП.