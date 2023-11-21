Всего одно условие: Зеленский рассказал, как вернуть беженцев домой

Украинцы, выехавшие из-за полномасштабной войны, начнут возвращаться и работать на благо страны, если союзники помогут обезопасить наше небо от российских атак.

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что многие граждане, которые покинули страну из-за полномасштабного вторжения России, вернутся из-за границы, если семь-восемь крупнейших городов страны получат надежную защиту от российских атак благодаря комплексам ПВО. Об этом он заявил в интервью The Sun.

"Если семь-восемь крупнейших городов и их регионы в Украине получат полную и комплексную ПВО, мы вернем большинство наших людей из разных стран, мы вернем их в Украину", — сказал он.

По его словам, когда люди вернутся в Украину, то после своего приезда они станут работать и платить налоги, которые помогут закрыть основной разрыв в государственном бюджете. Тогда государству не придется просить финансовую помощь у США и партнеров из Европы в таком количестве, как сейчас.

"Помогите Украине с ПВО — и в ближайшее время вы не услышите от международных партнеров сообщений о том, что они не могут предоставить Украине такую большую финансовую помощь. Она нам будет не нужна. Мы справимся с этим сами", — отметил глава государства.

Планы беженцев: сколько украинцев вернутся домой

В финальном отчете в рамках проекта "Беженцы из Украины: намерения вернуться, влияние на украинскую экономику и рекомендации по государственной политике", который подготовили аналитики Центра экономической стратегии сказано, что 40% украинских беженцев хотят, чтобы их дети продолжали учиться за рубежом.

"Это тревожный звоночек, это означает, что дети могут остаться учиться, а потом жить за границей", — отмечают эксперты.

По данным опроса, который был проведен весной этого года, у 41% украинских беженцев точно есть план вернуться домой, а 22% считают, что скорее вернутся, нежели останутся за границей. Этот показатель ниже по сравнению с декабрем-ноябрем 2022-го, когда около 50% признавались, что точно вернутся в Украину, а 24% — скорее планируют.

Эксперты ЦЭС пришли к выводу, что даже после войны за рубежом могут остаться от 1,3 млн до 3,3 млн украинцев. А с учетом того, что у украинских властей отсутствует эффективная программа для возврата беженцев, это приведет к дефициту рабочей силы в 3,1-4,5 миллиона человек к 2032 году.

Напомним, ранее представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что Украине получила от западных партнеров почти все обещанные средства противовоздушной обороны, но этого все равно мало.