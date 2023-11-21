Цены будут другими: украинцам объяснили, как сильно зимой подорожают овощи

В Министерстве аграрной политики и продовольствия рассказали, что в 2022 году овощи дорожали на фоне временной оккупации частей Херсонской и Запорожской областей. В 2023-м ситуация несколько иная.

Овощи из борщевого набора в Украине будут дорожать накануне зимнего периода. Но подорожание не будет существенным — всего на несколько процентов ежемесяно, рекордных скачков цен осенью или зимой не будет. Об этом заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

Он объяснил, что есть классические овощи борщового набора. Это:

картофель;

морковь;

свекла;

лук;

капуста.

"Мы уверены, что пик цен на эти овощи, прежде всего морковь и лук, мы уже мы уже прошли и к этому уже не вернемся", — сказал он.

По словам Высоцкого, подорожание в 2022 году происходило на фоне временной потери части Херсонской и Запорожской областей, которые были оккупированными россиянами. Именно там фермеры выращивали овощи, но накануне полномасштабной российской агрессии аграрии даже не успели их посадить.

"В этом году сита ситуация иная. Мы искренне благодарны, что все подключились в Центральной Украине, Западной Украине, и потребитель видит это по ценам, чувствует кошельком, когда цены на тот же лук втрое меньше, чем были на пике", — рассказал Высоцкий.

По мнению Высоцкого, объемы производства лука, капусты и других овощей свидетельствуют о том, что рекордных цен уже не будет.

"Есть определенная потребительская инфляция, связанная с тем, что хранение стоит денег. Понятно, что немного, на несколько процентов овощи будут дорожать, потому что есть расходы на хранение. Но ажиотажных цен не будет. Более того, фермеры готовы в следующем году выращивать овощи по всей Украине при необходимости", — сказал заместитель министра аграрной политики и продовольствия

Инфляция и не только: что еще влияет на цены на продукты

Цены на продукты зависят от многих факторов, в частности, от транспортной составляющей, то есть от ценников на АЗС. Об этом писал Фокус в своем новом материале: "Без колбасы, но с овощами. На что будут расти цены в Украине в ноябре и декабре".

Так, после возвращения довоенных налогов на топливо, стоимость всех видов топлива дорожала, начиная с июля. Однако автогаз побил все рекорды: с середины октября цена на это топливо выросла с 26,12 грн до 34,4 грн.

Кроме того, нестабильность на валютном рынке заставляет производителей закладывать определенные риски в стоимость продукции.

"Несмотря на переход в начале октября к гибкому курсообразованию гривны, украинская национальная валюта остается в полной зависимости от НБУ. Прошлый месяц был рекордным по объему валютных интервенций регулятора, когда Нацбанк потратил на поддержку гривны 3,3 млрд долларов", — отметил Фокусу аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак.

При этом высокий урожай не позволяет ценам подниматься до заоблачных показателей.

"В этом году мы собрали очень хороший урожай и зерновых, и масличных, да и вообще всего. Общие запасы овощей борщевого набора значительно превышают прошлогодние. Поэтому в целом темпы роста цен серьезно замедлились. Также Фокус недавно рассказывал, как за год изменились цены на продукты в Украине.