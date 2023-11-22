Не из-за обстрелов: Украина может вернуться к графикам отключений зимой, — эксперт (видео)

По словам директора Центра исследования энергетики Александра Харченко, пока что энергетикам удается компенсировать дефицит за счет европейских партнеров, однако при усугублении ситуации необходимо будет вернуться к графикам.

Отключения электроэнергии могут вернуться в Украину уже этой зимой даже без массированных атак со стороны России. Вся причина в погодных условиях. Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире телеканала "Киев24" 22 ноября.

По его словам, энергетики неоднократно предупреждали, что при условии низких температур украинская энергосистема столкнется с дефицитом и это объективная ситуация.

"Это не значит, что кто-то погибнет или будет какой-то Армагеддон, но вполне может, что если у нас не получится компенсировать дефицит, тогда безусловно будут графики отключений, по которым на 1-3 часа определенные части Украины придется отключать от электроэнергии, чтобы все другие имели возможность ее получать", — заявил Александр Харченко.

Пока что Украине удается компенсировать дефицит при помощи европейских коллег и их энергосистему. Они предоставляют помощь, однако если дефицит будет значительно выше, тогда придется прибегнуть к крайним мерам.

"Очень много есть расчетов, очень много разных сценариев, как могут развиваться события, но я думаю, что при среднесуточной температуре где-то -8, -10 градусов, именно среднесуточной, к сожалению, придется применять графики. И к чему украинцам нужно быть готовыми", — продолжил Александр Харченко.

Напомним, 22 ноября сообщалось, что в Украине зафиксировали дефицит электроэнергии, поэтому граждан призвали экономить свет. В "Укрэнерго" предупреждают, что в вечерние часы дефицит электроэнергии может увеличиться. Энергетики уже ищут возможности перекрыть дефицит.