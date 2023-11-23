Тарифы на коммуналку: кто и почему пугает украинцев повышением цен

В последнее время в инфопространстве часто появляется информация о том, что населению готовят повышение цен на коммунальные услуги. Украинцам объяснили, почему в эти сообщения не стоит верить.

Повышения тарифов на коммуналку в ближайшее время не предвидится. Вся информация о пересмотре цен, которая время от времени появляется в украинском информационном поле — это информационно-психологическая операция (ИПСО) россиян. Об этом сказал в эфире телемарафона 22 ноября исполняющий обязанности директора госпредприятия "Гарантированный покупатель" Артем Некрасов.

По его словам, в правительстве есть однозначная позиция по поводу тарифов на коммунальные услуги — их не будут пересматривать.

"Все манипуляции вокруг этого вопроса в разгар войны не что иное, как один из видов ИПСО", – сказал Некрасов.

Он объяснил, что например, запасы газа в Украине до старта отопительного сезона превышали 16 миллиардов кубометров. Этих объемов достаточно для того, чтобы зима была беспроблемной. Кроме того, на складах тепловых электростанций (ТЭС) сформирован достаточный запас угла, а также были созданы резервы для ремонтов соответствующего оборудования, если оно будет повреждено во время ракетных атак.

"Также разработаны графики отключений, которые составлены для справедливого распределения электроэнергии населению. По состоянию на сейчас они не применяются. Если объективно – отключения возможны. Однако, в случае непогоды, технологических нарушений или обстрелов, мы в этом году более защищены даже с точки зрения ПВО. Кроме того, многие бизнеса и учреждения значительно лучше подготовились к зиме", — рассказал Артем Некрасов.

Ситуация в энергосистеме

С 22 ноября фиксируется дефицит электроэнергии, поскольку население резко увеличило потребление из-за похолодания. По этой причине возросла нагрузка на электростанции, что, в свою очередь, повлекло за собой остановку и выход в аварийный ремонт нескольких блоков, сообщают в "Укрэнерго". Тем временем 23 числа ситуация в энергосистеме остается сложной.

"Продолжается ремонт на нескольких блоках тепловых электростанций, в энергосистеме есть дефицит электроэнергии. Диспетчерский центр "Укрэнерго" ищет возможности покрытия дефицита, отключение потребителей не прогнозируется", – рассказали в компании.

Кроме того, как сообщили в Министерстве энергетики, из-за обстрелов появились новые повреждения в сетях облэнерго в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Херсонской областях.

"Аварийно-восстановительные работы производятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных", — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, в Нацбанке считают, что мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и теплоснабжение правительство отменит до 2025 года. Также напомним, кто из украинцев сможет получить финансовую помощь от ООН осенне-зимний период.