Пенсии в Украине: минимальные выплаты для украинцев вырастут в январе, детали

В государственном бюджете заложено, что некоторые пенсионные выплаты будут увеличены с первого дня 2024 года. Также вырастет прожиточный минимум.

В Украине с 2024 года несмотря на продолжающуюся полномасштабную войну вырастут пенсионные выплаты. Это предусмотрено законопроектом о государственном бюджете.

Дело в том, что с 1 января следующего года автоматически увеличится прожиточный минимум. В результате это приведет к росту пенсий и других социальных выплат.

Согласно проекту, прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность будет составлять 2361 грн. Соответственно, на 268 гривен в сравнении с показателями 2023 года увеличится и размер минимальной пенсии. Максимальные пенсионные выплаты после этого будут составлять 23 610 гривен.

Традиционная индексация выплат произойдет в марте и это будет новая бальная система, о которой ранее сообщал Денис Шмыгаль. По словам премьер-министра, новый подход будет более справедливым, понятным и прозрачным.

Бальная система должна будет выровнять диспропорции между пенсионерами, которые только недавно вышли на заслуженный отдых и остальными.

"Если вы платили взносы с зарплаты, которая является средней по стране, — получаете 10 баллов. Выше средней по стране — получаете, например, 12 или более баллов, меньше средней — 8 баллов. Затем эти баллы ежегодно будут так же перечисляться обратно в пенсию в соответствии с актуальной средней заработной платой", — заявлял Денис Шмыгаль.

В результате это может помочь увеличить средний размер выплат до 6 тысяч гривен, ведь сейчас этот показатель на уровне 5300 грн.

Ранее Фокус писал, что для того, чтобы заработать максимальную пенсию, нужно получать около 70 тыс. грн заработной платы в течение 35 лет. Самая высокая пенсия — у судей в отставке, в среднем — около 100 тыс. грн.