Работа с ненормированным графиком: как должны выплачивать зарплату

В Государственной службе Украины по вопросам труда объяснили, какие есть нюансы в выплатах работникам, которые работают по нефиксированному рабочему графику.

Многим украинцам знакомо, что такое работать в условиях ненормированного графика. Впрочем, мало кому известно, что такой распорядок предполагает минимальную продолжительность рабочего времени. Об этом рассказали в пресс-службе Центрально-Западного межрегионального управления Гоструда.

Так, минимальная продолжительность рабочего времени работников, выполняющих работу на основе трудового договора с нефиксированным рабочим временем, за календарный месяц должна составлять 32 часа.

При этом, если работники с нефиксированным рабочим временем в течение календарного месяца работали меньше указанной нормы, им должна все равно начисляться зарплата.

"Если работник в течение календарного месяца выполнял работу менее 32 часов, ему должна быть выплачена зарплата не менее чем за 32 часа рабочего времени, согласно условиям оплаты труда, определенным трудовым договором (ч.12 ст. 21-1 КЗоТ)", — сказано в сообщении.

Также в госструктуре рассказали, что к сотрудникам, которые работают с месячными окладами, должна выполняться минимальная государственная гарантия в виде минимальной месячной зарплаты. В то же время в отношении работников с почасовой оплатой — в виде минимальной зарплаты в почасовом размере.

Так, согласно статье 8 закона "О Государственном бюджете Украины на 2023 год", размер минимальной заработной платы следующий:

в месячном размере — 6,7 тысячи гривен;

в почасовом размере — 40,46 гривны.

Минимальная зарплата в почасовом размере применяется:

на предприятии независимо от формы собственности, если установлено в коллективных договорах или по согласованию с профсоюзными органами почасовую оплату труда с применением нормированных задач, а также учета фактического рабочего времени;

физлица, который работает с почасовой оплатой;

в бюджетном учреждении, организации при принятии правительством решения об установлении рабочим почасовой оплаты труда.

Напомним, в начале осени в Германии начали проект, с помощью которого собираются выяснить, насколько полезна четырехдневная рабочая неделя. Также Фокус писал, что ученые назвали привычки, которые улучшат нашу жизнь.