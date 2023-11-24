Блокада границы Украины: какие продукты могут исчезнуть из супермаркетов

Заместитель руководителя ВАР Денис Марчук предупредил, что из украинских магазинов могут исчезнуть некоторые зарубежные товары. В частности, это касается морепродуктов и молочных продуктов.

Блокада украинской границы перевозчиками из Польши может привести к тому, что с полок продуктовых магазинов могут исчезнуть некоторые товары. Об этом в комментарии "РБК-Украина" заявил заместитель председателя "Всеукраинского аграрного совета" (ВАР) Денис Марчук.

Представитель ВАР отметил, что примерно 80% продуктов в Украине — это внутреннее производство. То есть с дефицитом население не столкнется.

Какие продукты могут исчезнуть?

Марчук объяснил, что блокада может повлиять на наличие продуктов, которые импортируют в Украину из-за рубежа. Речь идет о рыбе и молочных продуктах.

Он объяснил, что исчезнуть могут такие "заморские вещи" как:

красная рыба;

устрицы;

кальмары.

"Но насколько это будет критично, сейчас еще трудно сказать", — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что чем дольше продлится блокада, тем больше будет ухудшаться ситуация.

Украина теряет деньги

Однако блокада влияет не только на импорт продуктов, но и на украинских экспортеров.

"Это средства, которые мы зарабатываем, за эти средства мы помогаем армии, эти средства идут на оборону. И здесь невозможность вовремя вывозить товаропроизводителям — это критический момент", — объяснил Марчук.

По его словам, блокада, устроенная польскими перевозчиками, это "прямое нарушение законодательства ЕС о свободном передвижении". Эксперт добавил, что некоторые украинские компании готовят иски в суд, чтобы возместить потери.

Напомним, 24 ноября в ГПСУ заявили, что граница Украины со Словакией разблокирована.

23 ноября польские забастовщики заблокировали уже четвертый пункт пропуска. Блокада продолжается уже более двух недель.