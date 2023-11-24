"Движение грузовиков не блокируется": в ГПСУ рассказали о ситуации на словацкой границе

Утром 24 ноября 400 грузовых транспортных средств ожидало проезда в сторону Украины, рассказали пограничники.

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Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что по состоянию на утро пятницы 24 ноября украинско-словацкая граница разблокирована. Об этом он сообщил в комментарии "Укринформу".

"Движение грузовиков на словацкой границе пока не блокируется", — сказал Андрей Демченко.

Он отметил, что утром 400 грузовиков ожидало проезда в сторону Украины.

Украинско-словацкая граница

Перевозчики Словакии заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной

21 ноября представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что в Словакии началось блокирование движениядля грузового автомобиля, движущегося в направлении словацкого пункта пропуска "Вишне Немецкое", этот пункт смежный с украинским — "Ужгород".

В частности, Союз перевозчиков Словакии начал блокирование движения грузовиков во вторник 21 ноября в 13:30. По состоянию на тот момент, перед пунктом пропуска "Вишне Немецкое" в направлении Украины находилось около 300 грузовых автомобилей.

Напомним, 6 ноября в пресс-службе Западного управления Госпогранслужбы заявили, что на границе с Польшей усложнилось движение для грузовиков из-за забастовки польских перевозчиков. Отметили, что протестующие решили пропускать только по одному грузовику в час.

23 ноября вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин заявил, что на украинско-польской границе умер украинский водитель. Он отметил, что это уже второй летальный случай из-за забастовки польских перевозчиков. По информации СМИ, 11 ноября в Польше на парковке возле пункта пропуска "Дорогуск-Ягодин" умер 54-летний водитель из Украины.