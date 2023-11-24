ВВП военного времени: в правительстве показали, как восстанавливается экономика

По данным Министерства экономики, на улучшение показателей ВВП Украины в 2023 году сильно влияет сфера услуг, в частности область государственного управления и обороны.

Украинская экономика продолжает подстраиваться под условия военного времени. На этом фоне, как сообщают в Министерстве экономики, рост экономических показателей ускорился до 10,5%. В целом за январь-октябрь рост валового внутреннего продукта оценивается на уровне 5,5%.

В ведомстве отмечают, что в октябре 2022 года показатели ВВП снизились на 31,5%, а в период с января по октябрь того же года — на 28,4%. Но, как свидетельствуют данные министерства, уже в октябре 2023 года почти все виды экономической деятельности сформировали положительный вклад в общий объем ВВП.

"В октябре 2023 года продолжалась положительная динамика ВВП. С одной стороны, высокая урожайность в сельском хозяйстве и благоприятная погода, и, соответственно, высокие темпы уборки урожая, стабильная ситуация в энергетике, работа временного коридора для движения гражданских судов в порты Большой Одессы, предложение товаров и услуг стимулировало динамику ВВП", — сказано в сообщении.

При этом экономический подъем мог быть еще большим, если бы не масштабные разрушения инфраструктуры и основных фондов, сохранение существенных рисков безопасности, ограничение экспортной логистики, медленное восстановление рынка труда, отсутствие достаточного собственного капитала, а также доступных кредитных средств. Все эти факторы негативно сказывались на восстановлении ВВП.

Как меняется украинская экономика в условиях войны Фото: Министерство экономики Украины

В октябре наиболее положительный вклад в показатели внутреннего валового продукта страны была у сферы услуг,, в частности сфера государственного управления и обороны, финансирование которой является приоритетным во время войны. Также сфера услуг, как отмечают в Минэкономики, более цифровизирована и маневренна в своей деятельности, быстро адаптируется к новым условиям и потребностям на рынках.

Производственная сфера, которой нанесен существенный урон во время полномасштабной войны, также добавила положительный вклад в ВВП, но меньше, чем сфера услуг, говорят в Минэкономики.

Только вперед: что будет с экономикой дальше

Показатели ВВП вырастут на 3,7% в 2024 году и на 6,1% в 2025, сказано в последнем экономическом прогнозе Еврокомиссии (ЕК) по поводу перспектив украинской экономики. Более того, аналитики считают, что после стремительного роста в 2023-м годовая инфляция в Украине снизится до 7,6% в 2025-м, на фоне того, что несколько ослабятся ограничения на производство, денежно-кредитная политика уже будет не такой жесткой.

Отметим, что позитивные данные, свидетельствующие о том, что украинская экономика все лучше справляется с вызовами военного времени, озвучивали и в Международном валютном фонде (МВФ). Так, 11 октября аналитики организации представили обновленный прогноз для украинской экономики. По мнению аналитиков фонда, до конца этого года рост экономики улучшится на 2%.

Также Фокус рассказывал, что народные депутаты уже утвердили проект Госбюджета на 2024 год. В документе указано, что поступления будут на уровне 1,768 триллиона гривен, а расходы — 3,35 триллиона.