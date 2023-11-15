Работают на экономику: в Минюсте рассказали, чем занимаются военнопленные РФ в Украине

Все российские военнопленные, которые не имеют противопоказаний к труду по состоянию здоровья, работают на производстве, утверждает министр юстиции Украины Денис Малюська.

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Российские военнопленные в Украине не сидят сложа руки. Они работают в производственных цехах на экономику Украины. Об этом в эфире телемарафона 14 ноября рассказал министр юстиции Украины Денис Малюська.

По его словам, все военнопленные, которые имеют достаточно здоровья, чтобы работать, могут двигаться и передвигаться — работают. В основном они задействованы на деревообрабатывающем производстве — плетут мебель из лозы и клеят пакеты.

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"Это простой физический труд, несложный, его может делать каждый военнопленный. Они так же работают на экономику и пополняют спецфонд того же самого лагеря для военнопленных, экономя бюджетные средства", — пояснили в ведомстве.

Напомним, что Силы обороны взяли в плен еще четырех оккупантов, которые пришли "освобождать свои земли" и "защищать население от нацистов". Военные РФ утверждали, что не воевали, а служат менее года, поэтому не имеют соответствующей боевой подготовки.

Ранее сообщалось, что российские военнопленные не желают идти на обмен и возвращаться в Россию до завершения контрактов или до конца войны. Они убеждают, что не желают участвовать в боевых действиях.