Дальше - лучше: в Еврокомиссии объяснили, как изменится украинская экономика

В Еврокомиссии говорят, что украинская экономика продемонстрировала замечательную устойчивость в 2023 году.

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Уже полтора года в Украине продолжается полномасштабная война с Россией. Вторжение, конечно же, не могло не повлиять на все сферы жизни украинских граждан, и экономика — не исключение. Впрочем, после кризиса в 2022 году, когда показатели валового внутреннего продукта (ВВП) рухнули на 30%, в 2023-м наметились некоторые улучшения. Так, Еврокомиссия (ЕК) в своем прогнозе улучшила рост экономических показателей с 0,6% до 4,8%.

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"Несмотря на серьезные проблемы, которые спровоцировала война с РФ, экономика Украины продемонстрировала замечательную устойчивость в 2023 году. Все из-за исключительных урожаев, правительственных стимулов, которые были подкреплены непоколебимой поддержкой международных партнеров, а также приверженности властей к обеспечению макрофинансовой стабильности", — сказано в документе.

Аналитики проанализировали состояние украинской экономики и пришли к выводу, что показатели ВВП вырастут на 3,7% в 2024 году и на 6,1% в 2025. А ключевыми драйверами роста, как сказано в прогнозе, станут частное потребление и государственные инвестиции. Тем не менее, к концу прогнозируемого горизонта реальный ВВП Украины будет почти на 20% ниже, чем до войны.

В ЕК считают, что в 2025 году ВВП Украины увеличится на 6,1% Фото: Еврокомиссия

Кроме того, в ЕК считают, что после стремительного роста в 2023-м годовая инфляция снизится до 7,6% в 2025 году, на фоне того, что несколько ослабятся ограничения на производство, денежно-кредитная политика уже будет не такой жесткой.

Что касается бюджетного дефицита, то Украина все еще будет нуждаться в поддержке партнеров в 2024 году, поскольку государственный бюджет, в основном, будет израсходоваться на оборону. Но более высокие темпы роста номинального ВВП должны увеличить доходы в 2025 году, благодаря чему дефицит сократиться.

По прогнозам, государственный долг будет неуклонно увеличиваться на протяжении всего прогнозируемого горизонта. В 2025 году государственный долг Украины увеличится до уровня чуть ниже 100% ВВП.

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Отметим, что в Международном валютном фонде (МВФ) 11 октября обнародовали новый прогноз для украинской экономики. По подсчетам аналитиков фонда, до конца 2023 года показатели экономического роста Украины в условиях войны улучшится, но на 2%, хотя в Кабинете министров прогнозируют 3%.

Также напомним, что для того, чтобы Украина смогла выполнять все основные социальные обязательства в 2024 году, правительству понадобится финансовая поддержка от международных партнеров. Глава Кабмина Денис Шмыгаль говорил, что правительство рассчитывает на 42 миллиарда долларов, которые перечислят международные партнеры.