Далі — краще: у Єврокомісії пояснили, як зміниться українська економіка

У Єврокомісії кажуть, що українська економіка продемонструвала чудову стійкість у 2023 році.

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Уже півтора року в Україні триває повномасштабна війна з Росією. Вторгнення, звичайно ж, не могло не вплинути на всі сфери життя українських громадян, і економіка — не виняток. Утім, після кризи 2022 року, коли показники валового внутрішнього продукту (ВВП) впали на 30%, у 2023-му намітилися певні поліпшення. Так, Єврокомісія (ЄК) у своєму прогнозі поліпшила зростання економічних показників з 0,6% до 4,8%.

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"Незважаючи на серйозні проблеми, які спровокувала війна з РФ, економіка України продемонструвала чудову стійкість у 2023 році. Усе через виняткові врожаї, урядові стимули, що були підкріплені непохитною підтримкою міжнародних партнерів, а також відданість влади забезпеченню макрофінансової стабільності", — ідеться в документі.

Аналітики проаналізували стан української економіки і дійшли висновку, що показники ВВП зростуть на 3,7% у 2024 році і на 6,1% у 2025. А ключовими драйверами зростання, як сказано в прогнозі, стануть приватне споживання і державні інвестиції. Проте до кінця прогнозованого горизонту реальний ВВП України буде майже на 20% нижчим, ніж до війни.

У ЄК вважають, що 2025 року ВВП України збільшиться на 6,1% Фото: Єврокомісія

Крім того, в ЄК вважають, що після стрімкого зростання у 2023-му річна інфляція знизиться до 7,6% 2025 року, на тлі того, що дещо послабляться обмеження на виробництво, грошово-кредитна політика вже буде не такою жорсткою.

Що стосується бюджетного дефіциту, то Україна все ще потребуватиме підтримки партнерів у 2024 році, оскільки державний бюджет, в основному, витрачатиметься на оборону. Але вищі темпи зростання номінального ВВП мають збільшити доходи у 2025 році, завдяки чому дефіцит скоротиться.

За прогнозами, державний борг неухильно збільшуватиметься протягом усього прогнозованого горизонту. У 2025 році державний борг України збільшиться до рівня, трохи нижчого за 100% ВВП.

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Зазначимо, що в Міжнародному валютному фонді (МВФ) 11 жовтня оприлюднили новий прогноз для української економіки. За підрахунками аналітиків фонду, до кінця 2023 року показники економічного зростання України в умовах війни покращиться, але на 2%, хоча в Кабінеті міністрів прогнозують 3%.

Також нагадаємо, що для того, щоб Україна змогла виконувати всі основні соціальні зобов'язання у 2024 році, уряду знадобиться фінансова підтримка від міжнародних партнерів. Глава Кабміну Денис Шмигаль говорив, що уряд розраховує на 42 мільярди доларів, які перерахують міжнародні партнери.