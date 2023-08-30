Час списувати держборг. Чим загрожує Україні накопичення багатомільярдних позик

Related video

Державний борг України, тим часом, сягнув 133 млрд дол.

Хотів написати: що впритул наблизило відношення боргу до ВВП до критичної позначки у 100% валового продукту.

Але вчасно зупинився.

Для розрахунку індикатора боргового навантаження через ВВП, необхідно знати обмінний курс.

За фіксованого курсу на рівні 36,6 наш ВВП поточного року може сягнути 6 трлн грн або 163 млрд дол.

Якщо взяти курс 40 — отримаємо 150 млрд дол.

Але все це дуже умовно.

Реальність побачимо після війни, коли скасують валютні обмеження, введуть плаваючий курс.

І коли зникне фактор військового бюджету і зовнішньої допомоги.

Зростання держборгу набуває загрозливих темпів Фото: nbu.gov.ua

У будь-якому разі, фактор держборгу стане одним із чинників неможливості нашого швидкого зростання після війни.

А за відновлення ВВП доведеться ще й платити кредиторам бонуси за зростання за ВВП-варантами "імені Яресько".

І проблему держборгу щосили тягнуть крізь час війни, втягуючи її в період післявоєнної відбудови, коли вже ніхто не дозволить вести діалог із кредиторами про списання боргу.

Україна на той час випаде з фокусу міжнародної уваги, як це вже відбувалося наприкінці 2015-го року.

І розраховувати на преференції в цьому питанні буде нереально.

По суті, 2023 рік і перша половина 2024-го — і є наше вікно можливостей щодо списання боргу.

Загалом, недовго нашому Мінфіну залишилося тримати цей редут для кількох фондів-яструбів.

Декому воздасться....

Джерело

Важливо