"В чрезвычайных случаях": в Черкассах энергетики составили графики отключений света (видео)

По словам директора структурного подразделения Юрия Батурина, черкасские энергетики пытались учесть все возможные сценарии. В чрезвычайных случаях будут применять графики отключений света, их есть несколько.

Черкасские энергетики уже составили и утвердили графики отключений света. Применять их будут только в случае дефицита энергоресурсов или в случае аварий. Об этом 24 ноября рассказал директор обособленного структурного подразделения "Черкасские энергетические сети" Юрий Батурин в интервью "Суспільному".

По его словам в 2023 году энергетики Черкасской области пытались учесть все возможные сценарии по отключению электроэнергии. В чрезвычайных случаях будут применять графики отключений света, их есть несколько.

"Это графики почасового отключения (которые применялись в прошлом году — ред.); разработаны и согласованы графики ограничения по мощности, а также графики аварийных отключений, которые будут зависеть от текущей ситуации в энергосистеме Украины", — рассказал Батурин.

Он отметил, что применять графики будут в случае дефицита энергоресурса или в случае аварийных ситуаций. Сейчас эти графики даже не публикуют, потому что точно не знают, какими будут объемы дефицита мощностей.

"Когда было развитие энергетических сетей, никто не рассчитывал, что может быть такое бедствие в нашем государстве. Поэтому графики учитывают в настоящее время все. Оборудование, которое рассчитано на определенный цикл определенного периода времени, в прошлом году значительно "подсело". Те отключения, которые были, сильно повлияли на определенное оборудование. Потому что отключений было не три-четыре за неделю, а по пять-шесть", — рассказал директор структурного подразделения "Черкасские энергетические сети".

Если каждый не отнесется к этому с пониманием, отключения могут быть из-за того, что не будет выдерживать оборудование, добавил он.

Что говорят в Минэнерго

24 ноября рассказал министр энергетики Украины Герман Галущенко, что Российская Федерация ежедневно атакует нашу энергосистему. Впрочем, пока говорить о массированных ударах пока рано. Он надеется, что удастся избежать отключений электроэнергии зимой, хотя есть план "Б" с применением графиков отключений. "Они разработаны (графиков отключений — ред.), происходили соответствующие тренировки по всем регионам, с точки зрения, как должны действовать каждая конкретная область, или каждый конкретный регион. В случае применения графиков, они доведены всем и они все знают, как эти графики применять.

Напомним, 24 ноября сообщалось, что происходит в энергосистеме Украины. В компании "Укрэнерго" заявили об имеющемся дефиците в энергосистеме, а Минэнерго собирается проверить, почему семь блоков тепловых электростанций срочно ушли в аварийный ремонт. Тем временем, эксперты советуют подготовиться — зимний период будет с отключениями потребителей.