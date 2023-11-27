Погода виновата: в Минэнерго сообщили, почему в населенных пунктах страны нет света

Генерации электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей, говорят в Министерстве энергетики. В то же время, в частности, в Киевской области уже более двух часов нет света.

Дефицита электроэнергии в Украине нет. Ее достаточно для покрытия потребностей потребителей, а все отключения, связанные с непогодой и боевыми действиями. Об этом 27 ноября сообщили в Министерстве энергетики.

Так, в результате непогоды по состоянию на утро 27 ноября в Украине обесточены 2019 населенных пунктов, еще 500 в результате вражеских атак. В частности, по сообщению корреспондента Фокуса, в Киевской области более двух часов продолжается отключение света.

"Дефицита электроэнергии в энергосистеме нет. Ограничения для потребителей не применяются ни в одной из областей. Отключения света фиксируются из-за непогоды, боевых действий или технологических нарушений. Всего на утро по этим причинам без света оставались более 2500 населенных пунктов", — говорится в заявлении министерства.

Как сказала заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук в эфире "Суспільне. Сопротивление", работы по восстановлению электроснабжения для потребителей продолжаются постоянно, однако мешают погодные условия.

Где наихудшая ситуация с электроснабжением

"Непогода продолжается. Поэтому наши энергетики работают, чтобы быстрее восстановить линии. Худшая ситуация в Одесской области. А также Николаевская, Полтавская и Киевская области", — сообщила она.

По словам Гринчук, работников и техники хватает, но не всегда погодные условия позволяют проводить эти работы быстро.

Минэнерго — о ресурсах электроснабжения

По сообщению Министерства энергетики, из планового длительного ремонта вышел энергоблок одной из ТЭС. Он добавит в энергосистему дополнительные 100 МВт мощности.

Также вчера, 26 ноября, несколько часов оператор системы передачи НЭК "Укрэнерго" передавал излишки электроэнергии Польше суммарной величиной в 120 МВт*ч.

В аварийный ремонт вышли два блока ТЭС, однако это не повлияет на общую ситуацию с производством электроэнергии.

"Ее достаточно для потребителей и промышленности, а энергосистема сбалансирована", — говорят в Минэнерго.

Из-за обстрелов в Донецкой области были обесточены три шахты. Заблокированными оставались более 70 шахтеров. Также была обстреляна одна из прифронтовых ТЭС.

Ситуация на ЗАЭС

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которую оккупанты используют для размещения реактивных систем залпового огня (РСЗО) и обстрелов территории Украины, уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС составляет 15,66 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции.

За прошедшие сутки в результате короткого замыкания примерно на 100 км севернее захваченной россиянами Запорожской атомной электростанции отключилась последняя (четвертая) линия ее связи с энергосистемой Украины.

"Три других линии были повреждены еще раньше во время рашистских обстрелов", — сообщили в Минэнерго.

Ранее Фокус писал, что эксперты прогнозируют с наступлением морозов дефицит производства электроэнергии, из-за чего придется отключать потребителей, но такие отключения вряд ли будут дольше 2 часов в сутки.

Напомним, ночью, 27 ноября, армия РФ уже пятый раз за месяц обстреляла одну из прифронтовых теплоэлектростанций. В результате обстрелов повреждено оборудование предприятия.

Из-за непогоды в Одессе город частично остался без отопления. Там начались перепады напряжения в электросети. Коммунальщикам пришлось отключить несколько котельных, чтобы не сломалось оборудование.