Самые опасные профессии в мире: в ООН сообщили, какие специалисты миллионами ежегодно гибнут на рабочем месте

За один год более 395 миллионов человек получили несмертельные травмы в результате трудовой деятельности.

Ежегодно как непосредственно на своих рабочих местах, так и в результате трудовых будней в мире погибают миллионы людей. Есть топ профессий, где это, к сожалению, происходит чаще всего. В ООН подсчитали количество несчастных случаев на рабочем месте или связанных с работой заболеваний и, согласно докладу Международной организации труда (МОТ) сделали перечень опасных профечий.

По информации Международной организации труда, около трех миллионов мужчин и женщин ежегодно погибают из-за своей работы.

27 ноября Международная организация труда (МОТ) предоставила данные об уровне смертности на работе и представила их во время Всемирного конгресса по охране труда, начавшегося в Сиднее.

Согласно докладу, сердечно-сосудистые, онкологические и респираторные заболевания являются причиной большинства смертей на работе.

МОТ сообщила статистику, в частности, за 2019 год. Тогда более 395 миллионов человек получили несмертельные травмы в результате рабочей деятельности. Около двух с половиной миллионов смертей ежегодно случается из-за сердечно-сосудистых, онкологических и респираторных заболеваний, спровоцированных трудом. А более 300 тысяч человек погибают из-за несчастных случаев на рабочем месте.

Самые опасные профессии: что обнаружили специалисты

Эксперты предоставили четверку отраслей, где люди гибнут чаще всего.

Сельское хозяйство, Строительство, Лесное хозяйство, Рыболовство.

Уровень смертности среди мужчин более чем вдвое выше, чем среди женщин, констатируют в МОТ.

Добавим, что МОТ регулярно обновляет данные о числе жертв несчастных случаев и статистику профессиональных заболеваний.

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