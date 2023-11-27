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Экономика

Самые опасные профессии в мире: в ООН сообщили, какие специалисты миллионами ежегодно гибнут на рабочем месте

Профессии в мире, опасные профессии
Фото: УНИАН | Опасные профессии в мире — отчет МОТ

За один год более 395 миллионов человек получили несмертельные травмы в результате трудовой деятельности.

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Ежегодно как непосредственно на своих рабочих местах, так и в результате трудовых будней в мире погибают миллионы людей. Есть топ профессий, где это, к сожалению, происходит чаще всего. В ООН подсчитали количество несчастных случаев на рабочем месте или связанных с работой заболеваний и, согласно докладу Международной организации труда (МОТ) сделали перечень опасных профечий.

По информации Международной организации труда, около трех миллионов мужчин и женщин ежегодно погибают из-за своей работы.

27 ноября Международная организация труда (МОТ) предоставила данные об уровне смертности на работе и представила их во время Всемирного конгресса по охране труда, начавшегося в Сиднее.

Согласно докладу, сердечно-сосудистые, онкологические и респираторные заболевания являются причиной большинства смертей на работе.

МОТ сообщила статистику, в частности, за 2019 год. Тогда более 395 миллионов человек получили несмертельные травмы в результате рабочей деятельности. Около двух с половиной миллионов смертей ежегодно случается из-за сердечно-сосудистых, онкологических и респираторных заболеваний, спровоцированных трудом. А более 300 тысяч человек погибают из-за несчастных случаев на рабочем месте.

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Эксперты предоставили четверку отраслей, где люди гибнут чаще всего.

  1. Сельское хозяйство,
  2. Строительство,
  3. Лесное хозяйство,
  4. Рыболовство.

Уровень смертности среди мужчин более чем вдвое выше, чем среди женщин, констатируют в МОТ.

Добавим, что МОТ регулярно обновляет данные о числе жертв несчастных случаев и статистику профессиональных заболеваний.

Тем временем украинские эксперты сообщают, что страна нуждается в 40 млрд долларов в 2024 году, чтобы сохранился уровень зарплат и пенсий для граждан. Как и до большой войны против РФ, предпринимателям нужны те специалисты, которые могут принести компании деньги, а именно: продавцы-консультанты, менеджеры по продажам, а также швеи, водители и бухгалтеры.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине некоторым чиновникам собираются повысить зарплату. Журналисты узнали, кто станет получать больше.