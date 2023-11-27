Найнебезпечніші професії у світі: в ООН повідомили, які фахівці мільйонами щороку гинуть на робочому місці

За один рік понад 395 мільйонів людей отримали несмертельні травми внаслідок робочої діяльності.

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Щороку як безпосередньо на своїх робочих місцях, так і внаслідок трудових буднів у світі гинуть мільйони людей. Є топ професій, де це, на жаль, відбувається найчастіше. В ООН підрахували кількість нещасних випадків на робочому місці або пов'язаних з роботою захворювань і, згідно доповіді Міжнародної організації праці (МОП) зробили перелік небезпечних профечій.

За інформацією Міжнародної організації праці, близько трьох мільйонів чоловіків і жінок щороку гинуть через свою роботу.

27 листопада Міжнародна організація праці (МОП) надала дані про рівень смертності на роботі і представила їх під час Всесвітнього конгресу з охорони праці, що розпочався в Сіднеї.

Згідно з доповіддю, серцево-судинні, онкологічні та респіраторні захворювання є причиною більшості смертей на роботі.

МОП повідомила статистику, зокрема, за 2019 рік. Тоді понад 395 мільйонів людей отримали несмертельні травми внаслідок робочої діяльності. Близько двох з половиною мільйонів смертей щороку трапляється через серцево-судинні, онкологічні та респіраторні захворювання, спровоковані працею. А понад 300 тисяч людей гинуть через нещасні випадки на робочому місці.

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Експерти надали четвірку галузей, де люди гинуть найчастіше.

Сільське господарство, Будівництво, Лісове господарство, Рибальство.

Рівень смертності серед чоловіків більш ніж удвічі вищий, ніж серед жінок, констатують у МОП.

Додамо, що МОП регулярно оновлює дані про число жертв нещасних випадків і статистику професійних захворювань.

Тим часом українські експерти повідомляють, що країна потребує 40 млрд доларів 2024 року, щоб зберігся рівень зарплат і пенсій для громадян. Як і до великої війни проти РФ, підприємцям потрібні ті фахівці, які можуть принести компанії гроші, а саме: продавці-консультанти, менеджери з продажів, а також швачки, водії та бухгалтери.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні деяким чиновникам збираються підвищити зарплату. Журналісти дізналися, хто стане отримувати більше.