Выплаты пенсий лицам с III группой инвалидности: кто имеет право и на какую сумму можно рассчитывать

Украинцы с инвалидностью III группы могут получить более 2100 к пенсии, однако нужно принять во внимание несколько деталей и не упустить специальную комиссию.

Размер выплат людям с инвалидностью зависит от возраста лица и обстоятельств, которые привели к этому состоянию, поэтому сумма для лиц с III группой инвалидности составляет от 2100 гривен и более, в зависимости от ряда параметров. Об этом сообщает Минсоцполитики.

Право на пенсию по инвалидности имеют люди независимо от возраста, которые потеряли полную или частичную трудоспособность вследствие общего заболевания, в частности, увечья, не связанного с работой. Речь идет о людях с инвалидностью с детства.

Сколько могут получить украинцы с инвалидностью III группы

Пенсия для лиц с инвалидностью III группы составляет 50% пенсии по возрасту.

Речь идет о следующих минимальных выплатах:

2100 грн. могут получить лица, которые не работают;

2093 грн. должны выплатить тем, кто работает.

Люди с инвалидностью III группы по выбору имеют право на назначение пенсии по инвалидности в размере пенсии по возрасту, при наличии страхового стажа для мужчин 35 лет, а для женщин — 30 лет.

Другие категории пенсионеров и размеры выплат

Минимальная выплата для разных категорий пенсионеров составляет:

с инвалидностью, которая была получена вследствие войны — 7 534,8 гривны (360% ПМ);

с инвалидностью, наступившей вследствие увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы — 4 218 гривен;

с инвалидностью вследствие ликвидации катастрофы — 8 053,97 гривни (60% средней заработной платы, которая учитывается для расчета пенсии).

Как и кто определяет категорию и сумму выплат

Группу инвалидности определяет специальная комиссия, которая не только осуществляет осмотр, но и назначает повторную экспертизу для подтверждения статуса или изменения группы. Согласно выводам комиссии, корректируют и выплаты.

Пенсию по инвалидности назначают со дня установления факта, однако для этого нужно направить заявление на ее назначение в управление Пенсионного фонда не позднее трех месяцев со дня установления инвалидности.

Если выплата пенсии лицу с инвалидностью была прекращена в связи с восстановлением здоровья или если оно не получало пенсии вследствие того, что не присутствовало на повторном осмотре без уважительных причин, то при следующем признании его лицом с инвалидностью выплата ранее назначенной пенсии возобновляется со дня установления инвалидности.

Добавим, что согласно украинским законам, людей с инвалидностью не могут мобилизовать. Однако в Минздраве разработали новый законопроект, который должен убрать понятие "инвалидность", из-за чего могут быть внесены изменения в законодательство.

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