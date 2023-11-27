Выплаты пенсий лицам с III группой инвалидности: кто имеет право и на какую сумму можно рассчитывать
Украинцы с инвалидностью III группы могут получить более 2100 к пенсии, однако нужно принять во внимание несколько деталей и не упустить специальную комиссию.
Размер выплат людям с инвалидностью зависит от возраста лица и обстоятельств, которые привели к этому состоянию, поэтому сумма для лиц с III группой инвалидности составляет от 2100 гривен и более, в зависимости от ряда параметров. Об этом сообщает Минсоцполитики.
Право на пенсию по инвалидности имеют люди независимо от возраста, которые потеряли полную или частичную трудоспособность вследствие общего заболевания, в частности, увечья, не связанного с работой. Речь идет о людях с инвалидностью с детства.
Сколько могут получить украинцы с инвалидностью III группы
Пенсия для лиц с инвалидностью III группы составляет 50% пенсии по возрасту.
Речь идет о следующих минимальных выплатах:
- 2100 грн. могут получить лица, которые не работают;
- 2093 грн. должны выплатить тем, кто работает.
Люди с инвалидностью III группы по выбору имеют право на назначение пенсии по инвалидности в размере пенсии по возрасту, при наличии страхового стажа для мужчин 35 лет, а для женщин — 30 лет.
Другие категории пенсионеров и размеры выплат
Минимальная выплата для разных категорий пенсионеров составляет:
- с инвалидностью, которая была получена вследствие войны — 7 534,8 гривны (360% ПМ);
- с инвалидностью, наступившей вследствие увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы — 4 218 гривен;
- с инвалидностью вследствие ликвидации катастрофы — 8 053,97 гривни (60% средней заработной платы, которая учитывается для расчета пенсии).
Как и кто определяет категорию и сумму выплат
Группу инвалидности определяет специальная комиссия, которая не только осуществляет осмотр, но и назначает повторную экспертизу для подтверждения статуса или изменения группы. Согласно выводам комиссии, корректируют и выплаты.
Пенсию по инвалидности назначают со дня установления факта, однако для этого нужно направить заявление на ее назначение в управление Пенсионного фонда не позднее трех месяцев со дня установления инвалидности.
Если выплата пенсии лицу с инвалидностью была прекращена в связи с восстановлением здоровья или если оно не получало пенсии вследствие того, что не присутствовало на повторном осмотре без уважительных причин, то при следующем признании его лицом с инвалидностью выплата ранее назначенной пенсии возобновляется со дня установления инвалидности.
Добавим, что согласно украинским законам, людей с инвалидностью не могут мобилизовать. Однако в Минздраве разработали новый законопроект, который должен убрать понятие "инвалидность", из-за чего могут быть внесены изменения в законодательство.
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