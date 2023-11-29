Субсидии в декабре: кому и почему могут отменить помощь

Субсидии, которые назначают на отопительный или неотопительный сезон, могут отменить, если появятся для этого основания. Как сообщил эксперт, сейчас проверяют получателей субсидий через несколько реестров.

Всем, кому была назначена жилищная субсидия на неотапливаемый период и тем, у кого размер субсидии был нулевым, на отопительный период 2023-2024 годов расчет выплаты провели в автоматическом режиме. Об этом пишет Фокус в новой статье "Пенсии, субсидии, тарифы, налоговые проверки: что изменится для украинцев с 1 декабря".

Как отметил управляющий партнер Evrika Law Андрей Шабельников, сейчас осуществляют проверки получателей субсидии через следующие реестры:

застрахованных лиц Пенсионного фонда Украины;

Государственной налоговой службы;

Миграционной службы;

актов гражданского состояния граждан Министерства юстиции.

Кто потеряет субсидию: категории лиц

По результатам проверки получателям могут отказать в предоставлении субсидии на отопительный период.

В частности, потерять жилищную субсидию можно, если кто-либо из состава домохозяйства или член семьи в течение года перед назначением жилищной субсидии совершил операцию на сумму, которая превысила 50 тысяч гривен. Деньги могли пойти на покупку земельного участка, транспортного средства, ценных бумаг, виртуальных активов, строительных материалов, других товаров долгосрочного потребления и тому подобное.

Заметим, что к этой категории не относятся:

медицинские,

образовательные,

жилищно-коммунальные услуги согласно социальной норме жилья и объекты наследства и дарения.

Субсидию не предоставят, если лицо на 1 число месяца, с которого назначается жилищная помощь, имеет в собственности транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее пяти лет (кроме мопеда и прицепа) или более чем одно транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 15 лет (кроме мопеда и прицепа).

Если вы задолжали за оплату коммунальных услуг за три месяца и более, если такой долг превышает 680 гривен и отсутствует договор о реструктуризации с предприятием-поставщиком, субсидию отберут. Ее могут отменить и в том случае, если домохозяйство имеет долги за ЖКУ, превышающие 680 гривен.

В то же время, как ранее отмечали в Минсоцполитики, жилищная субсидия может быть назначена, в частности, в случае заключения договора реструктуризации задолженности.

Напомним, субсидию назначают, если расходы домохозяйства на коммуналку превышают 15% среднемесячного совокупного дохода семьи. Поэтому если эти обстоятельства изменятся, в субсидии могут отказать.

"Отменить субсидию могут в случае, если человек нашел работу. То есть оформился официально. Субсидию отменят, если его финансовые поступления будут больше установленных норм. То есть доход будет позволять платить за коммунальные услуги", — отметил Фокусу эксперт по вопросам ЖКУ Олег Попенко.

Отметим, что размер помощи на жилье от государства определяется индивидуально для каждой семьи, в зависимости от доходов и расходов на оплату услуг ЖКХ.

Размер субсидий в предыдущем сезоне

Напомним, что в предыдущем отопительном сезоне средний размер жилищной субсидии для украинцев составлял до 1600 гривен в месяц. В этот осенний период, с учетом повышения тарифов на электроэнергию, размер субсидии могут увеличить.

Как Фокус уже сообщал, усиленный вариант мониторинга выплат жилищных субсидий в Украине ввели с 2023 года. Службы будут проводить три этапа проверки. Во время обращения за помощью, ее получения, а также после соответствующих выплат.