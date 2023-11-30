Дорогая жизнь: Киев оказался в списке самых дорогих городов мира

Из-за войны в Украине, Киев в прошлом году в рейтинг не вносили, однако в 2023-м украинская столица оказалась существенно ниже, чем в 2021-м.

По стоимости жизни в мире Киев занял 132 место в рейтинге самых дорогих городов мира. Об этом говорится в исследовании EIU Worldwide Cost of Living.

Всего в рейтинг попали 173 мегаполиса. В 2022 году столицу Украины исключили из списка из-за полномасштабного вторжения России в Украину. А до этого, в 2021 году, Киев занимал 118 место.

Какие города возглавляют рейтинг

Отметим, что возглавляют рейтинг самых дорогих городов мира Сингапур (город-государство, расположенный на островах Юго-Восточной Азии — ред.) и Цюрих (город на северо-востоке Швейцарии — ред.).

Исследование показало, что в среднем цены выросли на 7,4% по сравнению с прошлым годом.

Сингапур в девятый раз за последние одиннадцать лет сохранил первую позицию самого дорогого города мира, опередив Нью-Йорк (США), который в этом году опустился на третье место.

Несмотря на то, что три города США (Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Сан-Франциско) входят в первую десятку, города Северной Америки в среднем опустились в нашем рейтинге стоимости жизни.

Какие города возглавляют рейтинг самых дорогих в мире Фото: eiu.com

"На Западную Европу приходится четыре из десятки самых дорогих городов из-за постоянной инфляции продуктов питания и одежды вместе с повышением курса валют региона", — говорят авторы рейтинга.

Москва и Санкт-Петербург претерпели наибольшее падение

Из-за санкций, которые ослабили курс рубля, столица РФ и еще один российский мегаполис Санкт-Петербург упали в рейтинге.

"Несмотря на влияние полномасштабного вторжения РФ в Украину, цены на продукты питания в России продолжают стремительно расти. Нынешний опрос Worldwide Cost of Living показал, что в среднем стоимость повысилась на 7,4% в годовом исчислении в местной валюте на более 200 наиболее часто используемых товаров и услуг. Это означает снижение по сравнению с рекордным ростом на 8,1%, зарегистрированным в прошлом году, но рост цен остается значительно выше тенденции 2017-21 годов", — говорится в исследовании.

Несмотря на то, что в этом году опрос охватывает 173 крупнейших города мира, средний глобальный показатель был рассчитан путем исключения Киева (который не исследовали в 2022 году) и Каракаса, который все еще страдает от гиперинфляции, как это было в прошлом году.

В целом десятка самых дорогих городов 2023 года состоит из двух мегаполисов Азии (Сингапур и Гонконг), четырех городов Европы (Цюрих, Женева, Париж и Копенгаген), трех городов США (Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Сан-Франциско) и Тель-Авива в Израиле.

"Наш опрос был проведен перед началом войны Израиля и ХАМАС, которая повлияла на обменные курсы в Израиле и, возможно, усложнила закупку некоторых товаров в Тель-Авиве, что повлияло на цены", — добавили специалисты.

Они также отметили, что во всем мире цены на коммунальные услуги (счета за электроэнергию и воду) росли медленнее всего.

"Эта категория была самой быстрорастущей в 2022 году, и умеренность свидетельствует об ослаблении ценовой шоковой реакции на энергоносители, вызванных войной России против Украины", — добавили исследователи.

Зато самыми быстрыми темпами подорожали продукты питания. Продовольственная инфляция проявилась во всем мире, поскольку многие производители и розничные торговцы переложили более высокие расходы на потребителей, а увеличение частоты экстремальных погодных явлений до сих пор повышает риски со стороны предложения.

Напомним, в материале Фокуса "Обвала цен не будет? Почему жилье в Украине дорожает и сколько стоит квартира в Киеве" специалисты отмечали, что украинские компании подсчитали нынешнюю себестоимость строительства и выяснилось, что за последний год она существенно выросла. Более того, на рынке жилья заметно оживление спроса со стороны покупателей. Это все влияет на цены квартир.

Так, сегодня в Киеве спрос на новые квартиры растет, и уверенно растет стоимость метра, говорят специалисты.

Также сообщалось, что компенсация за разрушенное жилье во время войны в Украине стала более доступной для совладельцев недвижимости. Фокус предоставлял подробную инструкцию, как присоединиться к программе.