Страны ЕС выступили против "пункта о запрете России" в 12-м пакете санкций, – СМИ

По мнению некоторых европейских дипломатов, новые предложения Еврокомиссии "заходят слишком далеко" и могут повлечь за собой "неприятные последствия" для глобальной торговли.

Ряд стран Европейского союза не поддерживают некоторые части предложенного Еврокомиссией пакета санкций в отношении Российской Федерации, в частности так называемый "пункт о запрете России". Об этом пишет Reuters 30 ноября, ссылаясь на свои источники.

По словам источников, в новом пакете санкций предлагается ввести запрет на реэкспорт в РФ всех товаров, включенных в список таможенных кодов Комиссии, который охватывает больше товаров повседневного пользования, чем тех, которые имеют военное значение для России.

Также было сделано дополнение, исключающее использование подсанкционных товаров для личного пользования из этого последнего пакета, поскольку это стало источником злоупотреблений на границах России и ЕС.

По данным журналистов, представители некоторых европейских стран считают, что новая инициатива "заходит слишком далеко" и будет иметь "неприятные последствия" для глобальной торговли ЕС. Некоторые дипломаты опасаются, что нововведение потенциально может создать хаос для европейских компаний во всем мире.

"Малому предпринимателю в Бразилии придется выполнять контракты в такой сложной системе… обсуждение должно быть сосредоточено на очень важных товарах", — сказал собеседник издания на условиях анонимности.

Один из источников также заявил, что большинство государств не подержали введение обязательного разрешения ЕС на "любой перевод средств" российской организацией или российским гражданином, проживающим в России, в страны Евросоюза.

Напомним, по данным СМИ от 30 ноября, дочь президента РФ Владимира Путина Екатерина Тихонова будет расширять влияние Кремля в странах Африки. Журналисты полагают, что Кремль стремится к более тесным связям со странами глобального Юга, чтобы заполучить больше возможностей обходить санкции.

Ранее, 28 ноября, стало известно, что Министерство финансов США предупредило компании, контролирующие танкерное судоходство, об ужесточении мер в отношении тех, кто продолжит обеспечивать экспорт российской нефти с нарушением ценового потолка, вплоть до тюремного заключения.