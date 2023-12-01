Украинцам предоставят социальную помощь: кто и какие выплаты получит в этом году

Деньги должны направить тем, кому необходима надлежащая поддержка во время войны, в частности, малообеспеченным семьям, студентам и людям с инвалидностью.

Украинцам, пострадавшим от разрушительных последствий вторжения России, предоставят социальную помощь от Всемирного банка. Об этом говорится в сообщении Всемирного банка, а средства поступят в Украину в рамках проекта "Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности (INSPIRE)". Фокус собрал все, что известно об этом финансировании, а также кредиты, которые получает Украина для организации соцвыплат.

Согласно сообщению Всемирного банка, проект должен обеспечить 1,2 млрд долларов на финансирование 29 видов социальных выплат наиболее уязвимым слоям населения страны.

Кто из украинцев получит средства от Всемирного банка

Как указано в сообщении учреждения, 29 видов социальных выплат пойдут на обеспечение потребностей наиболее уязвимых слоев населения Украины, пострадавших во время войны.

Прежде всего выплаты должны облегчить жизнь малообеспеченным семьям, которым необходима надлежащая поддержка для преодоления вызовов, вызванных войной, и избежания дальнейшего ухудшения жизненных обстоятельств.

Также на соцальную поддержку могут рассчитывать:

люди с инвалидностью,

дети, оставшиеся без родителей и лишенные опеки,

приемные и патронатные семьи,

лица, которые нуждаются в уходе,

студенты учреждений профессионального предвысшего и высшего образования, которые получают социальные стипендии,

граждане, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы и торговли людьми.

Проект INSPIRE также поддерживает усилия Правительства Украины, направленные на реформирование важных программ социальной помощи, включая жилищные субсидии и помощь на проживание внутренне перемещенным лицам.

"Ожидается, что данный проект охватит почти 10 миллионов украинцев во время наибольших для них потребностей", — отметил региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи.

Отметим, что проект INSPIRE финансируется за счет займа Всемирного банка в размере 1,2 млрд долларов США из Целевого фонда по предоставлению необходимой кредитной поддержки Украине (ADVANCE Ukraine), который поддерживается правительством Японии. А мероприятия проекта внедрит Министерство социальной политики Украины.

Кредиты и помощь для Украины по организации соцвыплат

Главными финансовыми донорами Украины являются США и ЕС, МВФ, Всемирный банк, Европейский инвестиционный банк, а также правительства Канады, Японии, французские и немецкие кредитные учреждения.

Проект INSPIRE от Всемирного банка является неотъемлемой частью пакета международной поддержки Украины для удовлетворения потребностей в финансировании до 2024 года.

Существуют также и другие действующие проекты, которые обеспечивают экстренное финансирование в области здравоохранения, транспорта, энергетики, восстановления жилья, и сельского хозяйства.

Деньги на помощь от Всемирного банка

В целом Всемирный банк мобилизовал более 38 млрд долларов экстренного финансирования в поддержку Украины, включая обязательства и гарантии доноров таких стран, среди которых США, Япония, Великобритания, Норвегия, Нидерланды, Испания, Германия и др. О займе от Всемирного банка в сумме 1,5 млрд долларов ранее в этом году сообщал глава правительства Денис Шмыгаль. "Средства будут предоставлены под гарантии Правительства Японии и направлены на укрепление социальной защиты и восстановление экономики. В частности, заем поможет поддержать субсидии для ВПО и пенсионные выплаты", — говорится в сообщении главы правительства в соцсети Телеграмм.

Доплаты от ООН для украинцев

Как Фокус сообщал ранее, Министерство социальной политики, Пенсионный фонд и Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП ООН) реализуют совместный проект по оказанию финансовой поддержки пенсионерам, которые проживают в зоне боевых действий, имеют низкую пенсию и не получают других денежных пособий от международных организаций.

Право на получение денежной помощи имеют пенсионеры, которые:

проживают на территориях активных или возможных боевых действий;

имеют размер пенсии менее 3 тысяч гривен;

не получали с 1 марта 2023 г. дополнительных денежных выплат от международных организаций и/или помощи на проживание для ВПЛ.

Финансовая помощь от международного фонда ЮНИСЕФ

В 2022 году организация оказывала помощь в размере 2200 грн один раз в месяц. Однако из-за огромного количества заявок, которые до сих пор прорабатывают, организация закрыла прием заявок.

В течение января-сентября 2023 года регистрация на программу денежной помощи "Совместно" от ЮНИСЕФ для украинцев продолжалась для семей, которые имеют по крайней мере одного или более детей в возрасте до 18 лет, и проживали на территории восточной и южной Украины в общинах, где восстановлен контроль правительства Украины и в общинах расположенных 30 км и ближе от линии соприкосновения (Харьковская, Запорожская, Донецкая, Херсонская и Николаевская области).

Большинство международных организаций уже завершили прием заявок на помощь в 2023 году. Но если она необходима, можно оставить заявку на портале "Дія".

Помощь на жилье от чешской гуманитарной организации "Человек в беде"

До 10 декабря 2023 года открыта регистрация на новую денежную помощь для украинцев.

Чешская гуманитарная организация "Человек в беде" в сотрудничестве с Гуманитарным фондом для Украины будет поддерживать украинцев, нуждающихся в материальной помощи. Выплаты будут направлены пострадавшим от российской агрессии жителям страны, чтобы они смогли оплатить аренду и коммунальные услуги в течение полугода.

Заполнить форму могут внутренне перемещенные семьи от трех человек, которые сейчас проживают в Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской и Житомирской областях. Однако только если они относятся к следующим категориям:

лица, выехавшие из зоны активных боевых действий или оккупированных населенных пунктов,

люди, которым грозит выселение из нынешнего жилья.

Грант в 50 миллионов евро для малого и среднего бизнеса от Германии

Кроме денег для обеспечения социальных выплат, на которые Украина получает валюту от международных организаций и финансовых учреждений мира, в Украину поступают и средства для поддержки бизнеса. Министр финансов Украины Сергей Марченко недавно подписал соглашение о гранте между Украиной и Кредитным учреждением для восстановления (KfW) на сумму 50 миллионов евро на рефинансирование программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Эти средства позволят возместить расходы на компенсацию процентной ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса Украины.

Министр отметил, что ФРП является ключевым институтом по доступному финансированию для украинского бизнеса, направленного на восстановление и развитие предпринимательства в условиях военного положения.

Оформить кредит с получением компенсации по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" может ФЛП или юридическое лицо. Займ до 50 миллионов гривен предоставляется на срок до 3 или до 5 лет, в зависимости от целей финансирования.

Напомним, в Украине с 1 января 2024 года максимальную пенсию повысят до 23 610 грн, что на 2680 грн больше, чем в 2023 году. Об этом говорится в проекте бюджета Украины на 2024 год.

Ранее на сайте Министерства социальной политики сообщили, что в 2024 году в Украине изменятся правила начисления пенсий.