Это всего лишь часть: Швейцария заморозила российские активы на 8,8 млрд долларов

По оценкам Швейцарской ассоциации банкиров, замороженные 1 декабря активы россиян составляют лишь часть общего богатства, которым владеют граждане РФ в Швейцарии.

Швейцария заморозила финансовые активы, принадлежащие россиянам, на сумму около 7,7 миллиарда швейцарских франков (8,81 миллиарда долларов). Об этом правительство страны сообщило в пятницу, 1 декабря, в рамках санкций, призванных наказать РФ за вторжение в Украину, пишет Reuters.

При этом, как замечает агентство, Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам (SECO), контролирующий санкции, заявил, что озвученная цифра не окончательная и может быть изменена.

"Более точная цифра ожидается к концу второго квартала 2024 года, когда швейцарские банки отчитаются перед правительством", — уточнило издание.

Как подчеркивают аналитики, увеличение замороженных активов связано с расширением в течение последних 12 месяцев антироссийского санкционного списка на 300 человек и 100 компаний и организаций.

"Он также включает предполагаемую прибыль от денежных депозитов, облигаций, акций, а также недвижимости и роскошных автомобилей", — замечает Reuters и добавляет, что SECO отказалась комментировать, активы каких лиц были заморожены.

Кроме того, Берн также заблокировал движение 7,4 миллиарда франков в валютных активах, принадлежащих российскому центральному банку.

Швейцария и Украина

Президент Швейцарии Ален Берсе пообещал оказать большую поддержку Украине во время недавнего визита в Украину и обсудил использование прибыли от замороженных российских активов для помощи в восстановлении страны.

Как утверждает агентство, замороженные 1 декабря активы составляют лишь часть общего богатства, которым владеют россияне в Швейцарии. По оценкам Швейцарской ассоциации банкиров, в банках страны размещены 150 миллиардов франков.

Европейская комиссия также работает над предложением объединить часть прибыли, полученной от замороженных российских государственных активов, для помощи Украине и ее послевоенному восстановлению.

"Швейцария принимает участие в обсуждениях, но еще не решила, поддерживать ли это предложение", — уточняет Reuters.

Вместе с тем, поддержка Швейцарии имела свои ограничения: страна отклоняла просьбы других стран разрешить отправку швейцарского оружия и боеприпасов в Украину, ссылаясь на законы о нейтралитете страны.

Напомним, 17 ноября Фокус писал о том, что Франция ведет переговоры со Швейцарией по реэкспорту оружия для ВСУ. По словам президента Франции, Украина не должна ослабевать, несмотря на другие конфликты, в частности на Ближнем Востоке, поэтому было принято решение о переговорах с властями Швейцарии.