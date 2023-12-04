Бюджетный спор в ЕС: Украина может остаться без 50 млрд евро, — FT

Страны Европейского Союза далеки от достижения согласия по большому пакету финансовой помощи Украине. Вместе с тем, как уверяют евродепутаты, они не собираются допустить суверенного дефолта Киева.

Украина может не получить анонсированный пакет финансовой помощи в размере 50 миллиардов евро от стран Евросоюза из-за ряда разногласий по евробюджету. Об этом пишет Financial Times.

Несколько источников издания сообщают, что страны ЕС еще далеки от достижения согласия относительно большого пакета финансовой помощи Украине в сумме 50 миллиардов евро.

"Споры внутри ЕС о выделении средств Украине ставят под угрозу важные обещания, данные Киеву несколько месяцев назад — именно тогда, когда поток финансовой и военной поддержки от США фактически прекратился из-за дискуссий в Конгрессе", — отмечает FT.

Как отмечают аналитики, весь процесс осложняется недавней победой ультраправой партии в Нидерландах и решением Германии относительно ограничения заимствований правительства.

Однако активные дискуссии уже продолжаются и вероятно, пишет издание, продолжатся после саммита ЕС, который состоится 14-15 декабря в Брюсселе.

"Очень важно, чтобы поддержка Украины продолжалась, и чтобы мы, европейцы, играли в этом важную роль", — заявил премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо.

Один из представителей ЕС, пожелавший остаться неизвестным, назвал выделение финансовой помощи Украине моментом истины.

"Если вы говорите, что поддерживаете Украину, вам придется взять на себя финансовую ответственность", — подчеркнул он.

Однако еврочиновники все же считают, что ситуация вокруг этого вопроса слишком преувеличена, и компромисс все еще возможен.

"Мы не собираемся допустить, чтобы Украина потерпела суверенный дефолт", — заявил один из чиновников ЕС, участвовавший в обсуждении.

Пакет помощи от ЕС — что известно

Европейская комиссия еще в июне этого года предложила создать для Украины специальный механизм, по которому будут предоставлены гранты и займы на сумму до 50 миллиардов евро на период до 2027 года. Цель этого механизма — заменить текущую поддержку ЕС Украине через Программу макроэкономической финансовой помощи.

В ноябре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил письмо председателю Европейского совета Шарлю Мишелю, в котором пригрозил заблокировать всю помощь от Евросоюза для Украины.

Чтобы преодолеть вето Будапешта, Еврокомиссия на следующий день, 23 ноября, утвердила авансовые выплаты Венгрии в размере 900 миллионов евро, которые были ранее "заморожены" из-за того, что венгерские власти наносят ущерб демократической системе сдержек и противовесов в стране.

Напомним, в октябре стало известно, что депутаты Украины и Молдовы смогут присоединиться к Европарламенту.

Кроме того, Фокус писал, что Европейский парламент принял решение открыть офис в Украине.