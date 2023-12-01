Вместо вступления в ЕС: Орбан предложил Украине "стратегическое партнерство"

Инициатива венгерского премьер-министра поступила на следующий день после того, как официальные лица ЕС заявили о возможном открытии для Венгрии доступа к многомиллиардным фондам Евросоюза.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу, 1 декабря, предложил якобы компромиссное решение относительно членства Украины в ЕС. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, Орбан считает, что вместо членства в Евросоюзе Украина может подписать соглашение о стратегическом партнерстве, которое будет в силе 5-10 лет и поможет ЕС попробовать поработать совместно с Украиной.

"Это (соглашение. — Ред.) может длиться до 5-10 лет, давайте сблизим их (Украину и ЕС в рамках "стратегического партнерства"), потому что разрыв сейчас слишком велик. Давайте дадим время нам (Украине и ЕС) поработать вместе, и когда мы увидим, что мы можем работать вместе, тогда давайте поднимем вопрос о членстве", — пояснил Орбан свое предложение.

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Таким образом Орбан, как считает Reuters, указывает ЕС путь к компромиссному решению на решающем саммите Евросоюза в декабре 2023 года.

Орбан повторил в пятницу, 1 декабря, что необходимо прояснить несколько вопросов, прежде чем начнутся переговоры о членстве с Украиной, заявив, что невозможно оценить, какие последствия членство Украины будет иметь для блока.

"Если мы не знаем (какие последствия это будет иметь. — Ред.), то нам не следует начинать переговоры… Поэтому я буду представлять точку зрения, что ЕС должен сначала подписать соглашение о стратегическом партнерстве с Украиной", — заявил Орбан.

Украина и Евросоюз

В середине декабря 27 национальных лидеров ЕС должны решить, принимать ли рекомендацию Европейской комиссии пригласить Украину начать переговоры о членстве, как только она выполнит окончательные условия, даже несмотря на то, что продолжает бороться против РФ.

"Любое такое решение требует единогласия 27 членов блока, при этом Венгрия рассматривается как главное потенциальное препятствие. Премьер-министр Венгрии неоднократно заявлял, что Венгрия не поддержит предложение Еврокомиссии в его нынешнем виде", — замечает агентство.

Предложение Орбана, пишет Reuters, поступило на следующий день после того, как официальные лица ЕС в четверг, 30 ноября, заявили, что Венгрия близка к открытию доступа к фондам ЕС на миллиарды евро, которые Брюссель приостановил из-за опасений, что Будапешт нанес ущерб демократической системе сдержек и противовесов в стране.

Кроме того, премьер Венгрии призвал к прекращению огня в Украине и заявил, что если ЕС хочет дать Украине больше денег, то ему следует создать отдельный финансовый фонд вне бюджета ЕС на основе межправительственного соглашения.

"Каждый должен вложить деньги, которые он хочет, и мы должны отправить деньги в Украину из (этого фонда. — Ред.)", — сказал Орбан, добавив, что направление финансирования Украине для ведения войны из бюджета ЕС привело к перерасходу бюджета.

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Напомним, 29 ноября сообщалось, что в Венгрии рассказали, почему не помогают Украине оружием.

26 ноября Виктор Орбан заявил, что Украина не победит РФ на поле боя.

21 ноября в Офисе президента назвали причину претензий Виктора Орбана к Украине. Советник главы ОП Михаил Подоляк убежден, что у венгерского министра есть определенные отношения с Европейской комиссией, поэтому вопрос упирается исключительно в финансовую выгоду.