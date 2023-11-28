Венгрия блокирует вступление Украины в ЕС: сможет ли Еврокомиссия обойти вето, — эксперт (видео)

Аналитик Александр Мартыненко считает, что вопрос с Венгрией обязательно решится, но, к сожалению, неизвестно когда.

Related video

Суть в возможной отсрочке переговоров по вступлению Украины в ЕС заключается в политическом решении Еврокомиссии, которое начинает затормаживать какое-либо государство, которое имеет свои собственные интересы или хочет сыграть на руку Москве. Об этом Фокусу рассказал ведущий аналитик и директор агентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко.

Все равно совет ЕС придет когда-нибудь к решению использовать право консенсуса в принятии решений по системе "-1", как это сделало ОБСЕ, говорит эксперт. Но это очень серьезное изменение для ЕС, потому что они впервые сталкиваются с тем, что только одна страна блокирует такое масштабное решение, хотя по поводу каких-то экономических вопросов или внутренних вопросов Евросоюза это вполне нормально. Поэтому сейчас неизвестно, готов ли совет ЕС к таким изменениям и сможет ли он решать вопрос с Венгрией мы посмотрим в ближайшем будущем.

"Сегодня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан играет некоего "европейского Трампа", — утверждает Александр Мартыненко, — Это, конечно, в интересах России и там могут быть интересные экономические рычаги на страну. К тому же Орбан видит функционирование ЕС не в том виде, как мы все понимаем: свободный рынок, свободное перемещение людей или финансовых потоков".

По мнению аналитика, правительство Венгрии во главе с Орбаном пытается использовать все преимущества Евросоюза, но при этом "строить собственные границы" там, где стране выгодно. Конечно, это не подход ЕС, так действовали в составе распавшегося ЕврАзЭС.

Александр Мартыненко считает, что вопрос с Венгрией обязательно решится, но, к сожалению, неизвестно когда, потому что выборы в этой стране состоятся не скоро. В худшем случае ЕС придется прислушиваться к Венгрии, что на руку только России, подчеркивает эксперт.

Напомним, что на съезде своей партии "Фидес" венгерский премьер отметил, что в Европейском Союзе в ближайшие месяцы состоятся "серьезные политические баталии". Виктор Орбан заявил, что считает ошибкой старт переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

Ранее Фокус сообщал, что в Венгрии намекают, что ЕС не стоит обсуждать 12-й пакет санкций против РФ. По словам венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто, перед принятием новых ограничений против Москвы необходимо провести "честный анализ" последствий предыдущих пакетов.