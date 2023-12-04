Пенсии в Украине: кто рискует остаться без выплат в 2024 году из-за нехватки стажа

В 2023 году для выхода на заслуженный отдых по возрасту в 60 лет нужно иметь как минимум 30 лет страхового стажа. Но в будущем эти нормы будут увеличиваться.

В 2024 году изменятся требования к стажу будущих пенсионеров. Об этом рассказывает "Судебно-юридическая газета в Украине".

Как известно, сейчас пенсия в 60 лет может быть назначена тем, кто накопил 30 лет трудового стажа.

"В 2024 году потребуется уже 31 год стажа, а тот, у кого его нет, будет вынужден работать до достижения 63 или 65 лет", — уточняет издание.

Какой стаж нужен для выхода на пенсию

Требования к стажу поднимаются уже не первый год — с 2017-го. Расти необходимый трудовой стаж будет еще четыре года.

Если человек планирует уйти на пенсию в 63 года, для этого стаж должен быть таким:

в 2023 году — 20-30 лет;

в 2024 году — 21-31 год;

в 2025 году — 22-32 года;

в 2026 году — 23-33 года;

в 2027 году — 24-34 года;

в 2028 году — 25-35 лет.

Чтобы выйти на пенсию в 65 лет, нужно иметь не менее 15 лет трудового стажа.

Напомним, Фокус писал, что в 2024 году части пенсионеров могут значительно снизить выплаты. Это связано с масштабной индексацией и введением новой балльной системы.

С 1 января в Украине вырастет максимальная сумма пенсионных выплат. Некоторые граждане получат прибавку в размере 2,6 тысячи гривен.