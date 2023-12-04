Первый КПП разблокирован: на польской границе начали пропускать грузовики, — ГПСУ

По сообщению Госпогранслужбы, заезд грузовиков в пункт пропуска осуществляется в порядке общей очереди.

На украино-польской границе в пункте пропуска "Угринов — Долгобичув" 4 декабря начали оформление тяжеловесных грузовиков. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ).

Как отмечают пограничники, по состоянию на 07:00 4 декабря на выезд из Украины было оформлено 30 тяжеловесных транспортных средств общей разрешенной массой более 7,5 тонны. Еще 60 грузовиков стоят в очереди.

"1 декабря по договоренности Министерства восстановления Украины и Министерства инфраструктуры Польши согласовано открытие пункта пропуска "Угринов — Долгобичув" для проезда пустых грузовиков. Открытие "Угринова" является первым пунктом из перечня мероприятий, которые реализуются для разблокирования границы, уменьшения очередей и увеличения пропускной способности украино-польской границы. Это позволит как можно скорее снять блокаду и наладить бесперебойное транспортное движение через границу", — уточнили в ГПСУ.

Этот пункт пропуска ранее работал только для легкового транспорта и автобусов. Теперь там могут проехать грузовики массой 7,5 тонны и более (кроме пустых неочищенных цистерн).

"Всего на территории Польши в сторону Украины в очереди находится почти 2,5 тысячи грузовиков", — уточнил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

По его словам, самая большая очередь сейчас на пункте "Рава-Русская".

На словацкой границе ждут на въезд в Украину около 650 грузовых транспортных средств.

Что согласовали Украина и Польша накануне

В пятницу, 1 декабря, в Варшаве состоялась встреча профильных ведомств Польши и Украины. По итогам переговоров, договорились о следующем:

Открытие пункта пропуска "Угринов — Долгобичув" для проезда пустых грузовиков для увеличения пропускной способности границы и уменьшения нагрузки на другие пункты пропуска.

Создание в системе "єЧерга" отдельных пасов для пустых транспортных средств на пунктах пропуска "Ягодин — Дорогуск" и "Краковец — Корчева". Именно на этих пунктах пропуска есть физические полосы для пустого транспорта непосредственно в пункте пропуска как на украинской, так и на польской стороне.

Запуск пилотного проекта с регистрацией в "єЧерзи" непосредственно перед пересечением границы на пункте пропуска "Нижанковичи — Мальховице" сроком в один месяц.

Вопрос отмены или внесения изменений в "транспортный безвиз" не поднимался вообще.

В то же время польские протестующие настаивают на функционировании "Угринов — Долгобичув" и "Нижанковичи — Мальховице" только для транспорта на регистрации ЕС.

"Такая позиция неприемлема для Украины и Европейского Союза, ведь это дискриминационная норма по отношению к другим странам. Последнее было подтверждено во время заседания Координационной платформы Украина — Польша — ЕС при участии руководства директората Еврокомиссии по вопросам транспорта и мобильности (DG MOVE) 30 ноября", — отмечается в сообщении.

Ранее Фокус сообщал, что остановлено движение на еще одном пункте пропуска в Польше. Митингующие перекрыли движение грузовиков на пункте пропуска "Медика — Шегини".

Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины опасаются, что ВСУ угрожают перебои с поставками топлива из-за польской блокады границы.