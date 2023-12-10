"Очень рассчитываем": в Кабмине рассказали, когда в Украине появится накопительная пенсия

По словам министра социальной политики Оксаны Жолнович, до запуска накопительной пенсионной системы необходимо осуществить еще очень много организационных действий.

Правительство подготовит всю инфраструктуру для внедрения накопительной пенсионной системы до 2025 года. Однако, если война будет продолжаться, то запустить можно ее можно будет только после победы. Об этом заявила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович в интервью агентству"Интерфакс-Украина"

"Я думаю, что это будет реально, потому что сейчас уже практически драфт законопроекта готов для того, чтобы мы работали над дизайном накопительной пенсионной реформы. Сразу скажу, что запустить ее сбором взносов можно будет только после победы, иначе не будет как инвестировать те средства", — отметила министр.

Жолнович подчеркнула, что до запуска необходимо осуществить еще очень много организационных действий. По ее словам, необходимо создать государственный накопительный фонд, построить структуру, создать цифровую программу, которая все это будет администрировать, и правильно все распланировать.

На вопрос, если война еще продлится до 2025 года, можно ли будет запустить систему накопительной пенсионной, Жолнович заявила, что правительство будет делать все, чтобы вся инфраструктура к тому времени была готова.

"Мы очень рассчитываем, что война настолько не затянется, но пока прогнозировать сложно", — ответила Оксана Жолнович.

Накопительная пенсия в Украине

В Минфине разработали проект второго уровня пенсионной системы, в рамках которой от 1% от заработной платы будет перечисляться на накопительный счет граждан. Участниками накопительной пенсионной системы станут граждане, которые до начала его запуска будут моложе 55 лет. Для тех, кто до запуска этой системы будет в возрасте 55 лет и старше, ничего не изменится. Участниками пенсионной системы могут стать ФЛП и самозанятые.

Напомним, что ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что получать достойные пенсии жители Украины смогут лишь после появления второго уровня пенсионной системы, то есть обязательной накопительной пенсии.