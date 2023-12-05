"Польша — наш друг": нардеп назвал блокаду границ Украины подрывной политикой РФ (видео)

В Раде предполагают, что Россия и в дальнейшем будет использовать любые возможности для дестабилизации ситуации в различных сферах деятельности Украины.

Российская Федерация использует любые возможности для ослабления Украины в различных сферах, и протесты перевозчиков на границах — не исключение. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

"Россия пытается использовать все возможности, пытается воспользоваться своей агентурой в разных государствах. И то, что происходит на границах, этим пользуется страна-агрессор и, скорее всего, речь идет о координированной подрывной политике со стороны Москвы", — отметил нардеп.

Мережко также подчеркнул, что при противодействии проблемам, которые продолжают возникать на границах, решить их с Варшавой будет проще, чем с другими странами.

"Польша — наш друг и союзник. Вопрос только в том, чтобы реализовать нормы права на ее территории, в том числе решения Евросоюза. Ситуация на границе зависит от внутриполитической борьбы в Варшаве, и нас интересует, чтобы в Польше было избрано стабильное правительство. Как только оно появится — проблема будет решена в очень короткий срок", — уверен глава комитета.

Однако, по мнению парламентария, в других странах вроде Венгрии и Словакии ситуация может быть несколько сложнее.

"Но с этими государствами необходимо работать — как на двусторонней основе, так и используя такие механизмы, как Европейский Союз и НАТО. Работать для того, чтобы те пророссийские силы, которые там есть, не поднимали голову и, в конце концов, не мешали Украине", — добавил Мережко.

Ситуация на границе — последние новости

В Европейской комиссии будут отстаивать "транспортный безвиз" и не будут поддерживать восстановление системы выдачи разрешений для украинских перевозчиков, несмотря на требования польских перевозчиков, которые блокируют границу. Об этом 4 декабря сообщила еврокомиссар по вопросам транспорта Адина Велян во время заседания Совета по вопросам транспорта, телекоммуникаций и энергетики.

Польские блокировщики выдвигали шесть требований:

возвращение разрешений для украинских перевозчиков;

ужесточение требований перевозок в рамках ЕКМТ (сертификатов Европейской конференции министров транспорта);

запрет регистрации в Польше компаний с капиталом из-за пределов ЕС;

получение доступа к украинской системе "Шлях";

отдельные очереди для машин из ЕС в системе "єЧерга";

выделение отдельных очередей для пустых авто.

Во вторник, 5 декабря, возобновился пропуск грузовиков через пункт "Ужгород — Вишне-Немецкое" на украино-словацкой границе.

На выезд из Украины по состоянию на утро вторника, 5 декабря, в очередях ожидают 35 автобусов, 15 автомобилей и 2253 грузовика в электронной очереди, сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Напомним, польские перевозчики начали протесты на границе с Украиной 6 ноября. Они заблокировали движение для украинских грузовиков.

В конце ноября правительство Польши призвало украинские власти выполнить требования перевозчиков, в частности отменить электронные очереди и вернуть разрешения для украинских перевозчиков.