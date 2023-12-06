Повышение акциза на автогаз в три раза: как вырастет цена топлива на АЗС Украины

Повышение акциза на сжиженный газ втрое, до 170 евро за 1000 литров, повысит розничную цену на АЗС на 3 гривны за литр.

В случае повышения акциза на автогаз в три раза, что было анонсировано в Верховной Раде 5 декабря, его цена на АЗС вырастет на 8% и превысит 40 гривен за литр. Об этом заявил глава профильной ассоциации Станислав Батраченко в комментарии Forbes.

Если акциз на автогаз должен вырасти до 160-170 евро с 52 евро за 1000 литров, как накануне отметил глава налогового парламентского комитета Даниил Гетманцев, то цена на автогаз в розничной торговле повысится на 3 гривны за литр, подсчитал Батраченко.

По данным профильного издания Enkorr, сейчас стоимость автогаза колеблется от 32,98 до 39,96 гривен за литр.

Новый коридор цен в случае такого повышения акциза будет от 35,98 до 42,96 гривен за литр.

Глава ассоциации сжиженного газа подчеркнул, что европейская директива рекомендует 68 евро на 1000 литров.

"Если акциз повысят до такого уровня, цены на стелах вырастут на 30-40 копеек на литре", — добавил он.

Добавим, что, по словам Гетманцева, поступления средств в украинский бюджет от акцизов и НДС в 2023 году составили около 60 млрд гривен.

"Единственный аргумент, почему раньше акциз на газ был низким, заключается в том, что когда-то на рынке LPG были более сильные лоббисты, чем на рынке бензинов. Соотношение должно быть в энергоемкости. Если применяем эту логику при ставке на бензин 213 евро за 1000 л, ставка на газ должна быть 160-170 евро. Это европейская практика", — отметил Гетманцев.

Напомним, что с 1 июля 2023 года налоги на топливо в Украине вернулись на уровень до полномасштабного вторжения. Поэтому цены на АЗС стремительно поползли вверх. Такая тенденция сохраняется третий месяц подряд.

Как Фокус сообщал ранее, существенно влияет на цены топлива отпускание курса валюты НБУ .