Ревизоры возвращаются: Владимир Зеленский подписал законопроект о налоговых проверках с декабря
Ранее ВР во время голосования за отмену единого налога 2%, частично сняла мораторий на налоговые проверки, но этого оказалось недостаточно.
Президент Владимир Зеленский 6 декабря подписал принятый месяц назад закон об отмене моратория на налоговые проверки, о чем говорится в соответствующем законопроекте на сайте парламента.
Со дня после публикации закона он вступит в силу. Мораторий на налоговые проверки рисковых предприятий будет, вероятно, отменен с 1 декабря 2023 года. С тех пор налоговики начнут плановый мониторинг.
Отметим, что Фокус сообщал о голосовании Верховной Радой за возобновление проверок уже с 1 декабря.
Возобновление проверок бизнеса — одно из двух ключевых требований Международного валютного фонда для получения Украиной третьего транша кредитной помощи в конце 2023 года.
В сентябре Кабмин одобрил законопроект о полной отмене моратория, но потом с МВФ удалось договориться, что он останется частичным, но будет расширенным.
План проведения документальных плановых проверок 2023-2024 — кто войдет
- производители и продавцы подакцизной продукции;
- игорный бизнес;
- компании, которые предоставляют финансовые и платежные услуги;
- нерезиденты, которые работают через обособленные подразделения.
Проверки других налогоплательщиков могут происходить, если те соответствуют хотя бы одному из критериев:
- уровень уплаты налога на прибыль меньше 50% в отрасли;
- уровень уплаты НДС меньше чем 50% в отрасли;
- выплата зарплаты меньше средней в отрасли;
- дебиторская задолженность вдвое больше, чем кредиторская;
- годовой доход составляет более 10 млн грн, а общая сумма расходов — более 75% суммы годового дохода.
Ранее Фокус писал, как налоговая наказывает за бизнес без регистрации и перечислял штрафы, предусмотренные за ведение деятельности без регистрации в качестве ФЛП.
Также сообщалось, что в Украине могут ввести польскую модель налогообложения ФЛП, по правилам которой предпринимателям устанавливают разные ставки налогов в зависимости от вида бизнеса.