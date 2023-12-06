Ревизоры возвращаются: Владимир Зеленский подписал законопроект о налоговых проверках с декабря

Ранее ВР во время голосования за отмену единого налога 2%, частично сняла мораторий на налоговые проверки, но этого оказалось недостаточно.

Президент Владимир Зеленский 6 декабря подписал принятый месяц назад закон об отмене моратория на налоговые проверки, о чем говорится в соответствующем законопроекте на сайте парламента.

Со дня после публикации закона он вступит в силу. Мораторий на налоговые проверки рисковых предприятий будет, вероятно, отменен с 1 декабря 2023 года. С тех пор налоговики начнут плановый мониторинг.

Отметим, что Фокус сообщал о голосовании Верховной Радой за возобновление проверок уже с 1 декабря.

Возобновление проверок бизнеса — одно из двух ключевых требований Международного валютного фонда для получения Украиной третьего транша кредитной помощи в конце 2023 года.

В сентябре Кабмин одобрил законопроект о полной отмене моратория, но потом с МВФ удалось договориться, что он останется частичным, но будет расширенным.

План проведения документальных плановых проверок 2023-2024 — кто войдет

производители и продавцы подакцизной продукции;

игорный бизнес;

компании, которые предоставляют финансовые и платежные услуги;

нерезиденты, которые работают через обособленные подразделения.

Проверки других налогоплательщиков могут происходить, если те соответствуют хотя бы одному из критериев:

уровень уплаты налога на прибыль меньше 50% в отрасли;

уровень уплаты НДС меньше чем 50% в отрасли;

выплата зарплаты меньше средней в отрасли;

дебиторская задолженность вдвое больше, чем кредиторская;

годовой доход составляет более 10 млн грн, а общая сумма расходов — более 75% суммы годового дохода.

Ранее Фокус писал, как налоговая наказывает за бизнес без регистрации и перечислял штрафы, предусмотренные за ведение деятельности без регистрации в качестве ФЛП.

Также сообщалось, что в Украине могут ввести польскую модель налогообложения ФЛП, по правилам которой предпринимателям устанавливают разные ставки налогов в зависимости от вида бизнеса.