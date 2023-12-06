Пенсии военным могут увеличить: как повлияет на выплаты стаж во время боевых действий
Нардепы рассмотрят способы усовершенствования отпусков военнослужащих, например, по уходу за ребенком, и вопрос о начислении пенсий.
Украинский парламент рассмотрит законопроект №10313 о начислении льготной выслуги военнослужащим во время военного положения, с которым можно ознакомиться на сайте Верховной Рады.
Авторы документа во главе с лидером фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией и главой комитета по вопросам нацбезопасности Александром Завитневичем предлагают усовершенствовать тему с отпусками военнослужащих, например, по уходу за ребенком, и вопрос о начислении пенсий для военных.
Представитель президента в ВР Федор Вениславский напомнил, что по действующему постановлению Кабмина от 1992 года, участие в боевых действиях в военное время засчитывается в выслугу лет по льготной схеме, то есть один месяц службы считается как три.
Депутаты планируют дифференцировать эту льготу и прописать ее в законе.
- выполнение служебных обязанностей во время военного положения — месяц считается за два;
- участие в защите территориальной целостности и государственного суверенитета, но без участия в боевых действиях — месяц, как три;
- непосредственное участие в боевых действиях — один месяц считается за четыре;
- пребывание в плену — месяц за пять.
Напомним, дети и родственники пропавшего без вести военного имеют право на пенсию, независимо от страхового стажа кормильца. В частности, это дети в возрасте до 18 лет, дети, обучающиеся и дети-сироты — до 23 лет, а также старшие граждане с инвалидностью, которые получили инвалидность до достижения 18-летнего возраста.
Тем временем в новой статье Фокусаречь идет о назначении пенсий за выслугу лет военнослужащим. Читайте материал "Пенсии для военных. Как в Украине планируют увеличить выплаты защитникам".
Ранее эксперты сообщали, что у украинских пенсионеров могут забрать от 20 до 50% размера выплаты. В частности, такую санкцию могут применить к украинцам, которые не платят алименты и не возмещают убытки от хищения имущества предприятий.