В Раде хотят изменить назначение пенсий военным: эксперты назвали риски

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает расширить перечень оснований для выхода военнослужащих на пенсию по выслуге и ускорить процесс набора льготного стажа. Это добавит проценты от денежного обеспечения, которое военные будут получать на пенсии, и возможность раньше выйти на заслуженный отдых.

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Зарегистрированный в Раде законопроект №9680 предлагает изменить льготные условия зачисления периода службы для назначения пенсий по выслуге. Так, один месяц участия в боевых действиях в военное время предлагают засчитывать не за три, а за четыре месяца. Об этом пишет Фокус в новой статье "Пенсии для военных. Как в Украине планируют увеличить выплаты защитникам".

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Кроме того, законопроект авторства Алексея Гончаренко предлагает другие льготные условия зачисления выслуги лет военнослужащим всех военных формирований и другим лицам, имеющим право на пенсию по ЗУ "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" в период действия военного положения:

при исполнении обязанностей службы во время действия военного положения (особого периода) — один месяц службы за два месяца;

во время действия военного положения (особого периода) — один месяц службы за два месяца; во время непосредственного участия в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны , отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий — один месяц службы за три;

, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий — один месяц службы за три; время пребывания в плену — один месяц службы за пять;

— один месяц службы за пять; время пребывания в плену, если лицо попало в плен вследствие ранений, контузии или других повреждений здоровья, полученных во время боевых действий, или стало лицом с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных во время пребывания в плену — один месяц службы за шесть.

В случае принятия законопроекта, возрастет количество процентов к сумме пенсии военного от денежного обеспечения

"Находясь непосредственно в воинских подразделениях и несения круглосуточно военной службы приводит к ухудшению морально-психологического состояния военнослужащих, а также потенциально к социальной напряженности между теми, кто служил и служит с одной стороны — и теми, кто не служил и не служит, с другой", — подчеркнул автор инициативы.

Какие риски скрывает новый законопроект №9680

Назначение пенсий за выслугу лет военнослужащим осуществляется на следующих условиях:

лицам, имеющим выслугу 20 лет и более — 50% своего денежного обеспечения (+3% за каждый дополнительный год);

лицам, имеющим страховой стаж 25 лет и более, из которых не менее 12 лет и 6 месяцев приходится на службу — 50% и за каждый полный год стажа свыше 25 лет — + 1% от сумм денежного обеспечения.

По словам адвоката Адвокатского бюро Ивана Хомича Елены Воронковой, инициатива добавит количество процентов к сумме пенсии от денежного обеспечения и возможность военнослужащему раньше выйти на пенсию. Вместе с тем, нововведения никак не будут касаться тех, кто уже получает выплаты. Впрочем, в нем заложена определенная дискриминация в отношении тех, кто проходил службу до вступления этого закона в силу.

Законопроект ничего не меняет для тех военных, которые уже вышли на заслуженный отдых.

"На тех лиц, которые служат и уволились до вступления закона в силу, или проходили службу в местах, которые по этому закону дают право на зачисление периодов службы в льготном периоде, но уже не проходят службу, закон свою силу не распространяет", — пояснила Воронкова.

Юристы также опасаются, что документ, в случае принятия, может подтолкнуть военнослужащих к злоупотреблениям.

Есть риск, что недобросовестные военные будут искать лазейки, чтобы получить льготы, предусмотренные в документе

"Недобросовестные военнослужащие будут искать различные незаконные пути для получения документов, на основании которых и будут применяться вышеупомянутые льготы", — предполагает Анастасия Цыбулько, юрист GRACERS.

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Пенсия в Украине: украинцы, которые работали в РФ, могут остаться без выплат

Напомним, дети и родственники пропавшего без вести военного имеют право на пенсию, независимо от страхового стажа кормильца. В частности, это дети в возрасте до 18 лет, дети, обучающиеся и дети-сироты — до 23 лет, а также старшие граждане с инвалидностью, которые получили инвалидность до достижения 18-летнего возраста.

Также Фокус писал, что у украинских пенсионеров могут забрать от 20 до 50% размера выплаты. В частности, такую санкцию могут применить к украинцам, которые не платят алименты и не возмещают убытки от хищения имущества предприятий.