Будут новые изменения: в НБУ рассказали, что будет дальше с курсом доллара

После того, как был введен режим гибкого управляемого курса, Нацбанк планирует постепенно увеличивать амплитуду курсовых колебаний и усиливать роль обменного курса, чтобы помочь украинской экономике адаптироваться к внешним и внутренним шокам.

Курс гривны по отношению к доллару может значительно измениться в будущем. Все будет зависеть от ситуации в экономике и от уровня международных резервов, написал в своей колонке для издания "Экономическая правда" замглавы Национального банка Украины Сергей Николайчук.

Он отметил, что регулятор планирует и в дальнейшем придерживаться своей Стратегии смягчения валютных ограничений.

"В фокусе внимания будет оставаться курсовая устойчивость, которая должна согласовываться с сохранением под контролем инфляционных ожиданий и приведением инфляции к 5% цели НБУ в среднесрочной перспективе", — написал Николайчук.

По его словам, отказ от фиксации курса, который был введен в начале октября, можно назвать успешным, поскольку этот процесс не спровоцировал ни резкой девальвации, ни потери значительных объемов резервов. В то же время вместе с постепенным приспособлением рынка к новому курсовому режиму Нацбанк хочет постепенно увеличивать амплитуду курсовых колебаний и усилить роль обменного курса как средства адаптации экономики к внешним и внутренним шокам.

"То есть объем интервенций для удовлетворения структурного дефицита будет определяться с учетом постоянства макроэкономического развития, инфляционных процессов, состояния платежного баланса и динамики международных резервов", – отметил он.

Сергей Николайчук добавил, что курс будет реагировать на изменение условий функционирования экономики, чтобы она лучше адаптировалась ко всем изменениям.

"Это упрочнит устойчивость нашей экономики и финансовой системы", — подытожил замглавы Нацбанка.

Напомним, что со 2 октября 2023 года в Украине действует гибкий обменный курс. Но ситуацию на валютном рынке продолжает контролировать Национальный банк. Регулятор, в частности объяснил, что будет компенсировать структурный дефицит валюты, поэтому с курсом будут происходить колебания — доллар будет и дорожать, и дешеветь.

Добавим, что Нацбанк с конца июля 2022 года контролировал официальный курс национальной валюты на уровне 36,5686 грн по отношению к 1 доллару США

Также напомним, что экс-член Совета Национального банка Украины Виталий Шапран в интервью Фокусу 2 ноября рассказал, что сейчас не стоит ожидать каких-то серьезных изменений в курсе доллара.