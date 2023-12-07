Реестр НАПК откроют: когда можно будет изучить декларации чиновников

В НАПК напомнили, что полный публичный доступ к Реестру будет обеспечен агентством только после того, как в Украине будет отменено военное положение.

В декабре 2023 года заработает публичный доступ к Реестру деклараций. Об этом сообщила пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Так, сейчас агентство изымает из деклараций в публичной части Единого государственного реестра информацию о декларантах, которые занимаются защитой нашего государства, и членах их семей. Не позднее 10 декабря эта работа завершится и будет обеспечен открытый круглосуточный доступ в Реестр с учетом мер безопасности, определенных п. 2-11 Заключительных положений Закона Украины "О предотвращении коррупции".

"Обращаем внимание декларантов и инициаторов внесения представлений об изъятии деклараций из публичной части Реестра, что осталось мало времени для подачи в НАПК соответствующего представления к открытию Реестра", — отметили в НАПК.

При этом инициатором изъятия деклараций, поданных субъектами декларирования, мобилизованных в ряды ВСУ, является Генеральный штаб Украины. В агентстве напомнили, что на основании представлений из открытого доступа могут убрать не только декларации, но и сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии, подданные за все периоды. Все документы, которые есть в Реестре и по которым на основании представлений уже применены меры защиты, автоматически закрываются.

Изъятие документов из публичной части Реестра деклараций будет осуществляться НАПК по представлениям инициаторов и после 10 декабря вплоть до даты завершения или отмены военного положения в нашей стране. Но в определенное время они будут находиться в открытом доступе.

"Полный публичный доступ в Реестр будет обеспечен НАПК после завершения или отмены военного положения в Украине", — сказано в сообщении.

Законопроект об электронном декларировании

5 сентября 2023 года Верховная Рада проголосовала за восстановление декларирования. Но в законопроекте была правка о том, что реестр деклараций еще год не сможет просматривать широкая общественность. Законопроект №9354 обязал нардепов подать декларации за 2021, 2022 и 2023 годы не позднее, чем через 90 дней со дня вступления в силу закона. В тот день за восстановление е-деклараций проголосовали 329 депутатов.

Но 12 сентября президент Владимир Зеленский ветировал законопроект и обязал парламент переголосовать за законопроект с поправкой о том, что декларации должны быть открыты сразу. Вето президента было одобрено ВРУ 20 сентября.

Напомним также, что электронному декларированию подлежат доходы, которые были получены в 2021 и 2022 годах. Подать декларацию можно до конца 2024 года. Еще Фокус подробно рассказывал о том, как можно исправить уже поданную е-декларацию.