Бизнес идет в университеты: как компании со студенческой скамьи взращивают будущих лидеров

Из-за полномасштабного вторжения ситуация на рынке труда кардинально изменилась — бизнес почувствовал кадровый голод. Чтобы победить в конкуренции за рабочую силу и вырастить квалифицированные кадры под свои нужды, предприятия начали активнее сближаться с учебными заведениями. Фокус выяснил, какие форматы коллаборации между образованием и бизнесом сейчас используются в Украине и мире.

Еще до широкомасштабного вторжения в Украине наблюдался разрыв между охватом населения высшим образованием и использованием человеческого ресурса для экономического развития. Несмотря на то, что более 70% украинцев имеют высшее образование, по индексу глобальной конкурентоспособности-2021 (World Competitiveness Rankings) Украина заняла 54-е место среди 64 стран. То есть потенциал высшего образования пока Украина не использует в полной мере. Поэтому большое значение имеет коллаборация образовательных учебных заведений и реального бизнеса, которая способна приблизить квалификационный уровень выпускников к потребностям рынка. С началом большой войны значение такого сотрудничества возросло. "Сейчас большинство компаний испытывает недостаток в кадрах в связи с военными действиями и большой волной эмиграции. Поэтому, если раньше работодатели отдавали предпочтение выпускникам, студентам старших курсов и студентам заочной формы обучения, то сейчас ситуация изменилась — возраст помолодел, и работодатели готовы рассматривать кандидатов, которые только приступили к обучению", — рассказала Фокусу HR эксперт, владелица HR агентства Доминика Иванова-Бекар.

Фокус выяснил, как украинские предприятия сотрудничают с вузами и колледжами, и что из мировых практик стоит взять на вооружение.

Бизнес — за кафедрой, исследования, крутые проекты: как сотрудничают образовательные учреждения и компании в мире

Одним из интересных европейских примеров сотрудничества бизнеса и учебных заведений является коллаборация компании Siemens с Университетом Линкольна (Великобритания) и Трансильванским университетом (Румыния). В частности, корпорация разместила свои штаб-квартиры непосредственно на базе университетских кампусов, что помогло студентам понять реальные потребности производства, а вузам — открыло возможность привлекать специалистов к преподавательской деятельности. Кроме того, компания проводит конкурсы, выбирает стипендиатов, взаимодействует с университетами в направлении R&D, актуализирует учебные планы под запросы рынка. Так, по инициативе Siemens магистратура Университета Линкольна была дополнена новой программой по возобновляемым источникам энергии.

Интересен также опыт финского Университета Аалто и Гельсинского аэропорта. Последний попросил команду студентов разработать дизайн одного из своих новых терминалов, ориентированного на пассажиров из Азии. Из 30 предложений, подготовленных командой, Хельсинский аэропорт успешно внедрил 20.

По инициативе Siemens магистратуру Университета Линкольна дополнили новой программой по возобновляемым источникам энергии Фото: pexels.com

Не менее эффективным можно считать партнерство немецкого Университета прикладных наук GISMA и технологической компании Tata Consultancy Services (TCS). TCS и Gisma совместно проводят тематические конференции, семинары, обмениваются исследовательскими материалами, публикациями и образовательными ресурсами. Кроме того, в результате взаимодействия родилась платформа TCS Sustainathon Europe, которая открывает для молодых студентов возможность сотрудничать с частными и некоммерческими компаниями.

Глобальная биофармацевтическая компания GSK и Бристольский университет (Англия) имеют совместные исследования во многих областях, включая разработку вакцин, борьбу с детскими болезнями, новые применения существующих лекарств. Вместе с тем, GSK инвестирует в студентов, финансируя стипендии сотням аспирантов, студентам и более 300 стажировок в университетах Великобритании. А Polar Electro, финская компания по производству спортивных технологий, совместно с Университетом Оулу участвуют в разработке умных часов, которые могут отслеживать различные данные о здоровье человека.

Иностранные учебные заведения привлекают специалистов компаний к преподаванию, а также проводят с бизнесом научные исследования

Транснациональная компания IBM предоставляет университетам свободный доступ к своему оборудованию, полным программным пакетам, специализированным курсам, книгам. Персонал ІТ-гиганта преподает в учебных заведениях. Это позволяет компании влиять на подготовку своих будущих работников.

Немало усилий для организации эффективного сотрудничества с молодежью прилагает и другой мировой техногигант — компания Huawei. Ведущий мировой поставщик информационно-коммуникационных решений Huawei организовала масштабную образовательную программу "Насіння для майбутнього", в которой ежегодно принимают участие лучшие студенты ведущих университетов, изучающие облачные вычисления, кибербезопасность, digitalpower, 5G и тому подобное. Это — реальная возможность прохождения оплачиваемой стажировки в компании для лучших участников программы. Приобщиться к программе с 2016 года могут и украинцы. Так, в этом году в программе "Хуавей Украина" принял участие 21 студент из ведущих украинских университетов.

В 9 таких высших учебных заведениях созданы Академии информационных и сетевых технологий Huawei, где будущие выпускники получают уникальный шанс проходить сертификационные курсы, в частности в сферах искусственного интеллекта, больших данных и интернета вещей. Программа предоставляет студентам немало преимуществ, таких как возможность первыми узнать о тенденциях отрасли, получить современные знания в сфере информационно-коммуникационных технологий, а также пройти стажировку в "Хуавей Украина", отметили Фокусу в компании.

В 2023 году в программе "Хуавей Украина" принял участие 21 студент из ведущих украинских университетов Фото: Хуавей Украина

Дуальное образование, стажировки, стипендии: как бизнес и вузы сотрудничают в Украине

Украинские компании преимущественно используют традиционные формы сотрудничества, которые заключаются в привлечении старших студентов на стажировку и производственные практики на предприятия, рассказала Фокусу Доминика Иванова-Бекар. Так, стажировку с перспективой трудоустройства предлагают "Астарта", "Новая Почта", активно берут студентов на практику и банки. "Сегодня Ощад имеет ряд договоров с высшими учебными заведениями о сотрудничестве и прохождении студентами учебной практики. В основном речь идет о профильных вузах, которые готовят специалистов в сфере банковского дела, финансов, экономики", — говорит Фокусу Ирина Маковеева, директор департамента по работе с персоналом Ощадбанка.

В целом, несмотря на войну, предприятия продолжают активно взаимодействовать с вузами. "На примере проектов, которые были поданы в Премия HR-бренд в 2023 году, видно, что бизнес продолжает работать с учебными заведениями, причем достаточно глубоко", — констатирует в комментарии Фокусу Chief Operating Officer GRC.UA Наталья Слинько. Правда, с началом широкомасштабного вторжения формат студенческой практики кое-где пришлось модифицировать. Так, "АрселорМиттал Кривой Рог" с началом большой войны создало курс онлайн-практики для самых распространенных рабочих профессий и для соискателей высшего образования (технические, экономические, правовые и ІТ-специальности), рассказала Фокусу и.о. директора департамента персонала компании Екатерина Залозных. Также "компания имеет программу стажировки "GoPro", где студенты могут еще до завершения обучения официально трудоустроиться.

С началом войны бизнесу пришлось перевести практику для студентов в онлайн формат

После начала большой войны компания "Фармак" начала новый образовательный проект — курс-интенсив для подготовки химиков Farmak ChemPRO. "Это четырехмесячная интенсивная программа обучения для студентов ведущих вузов, созданная в партнерстве с Киевским университетом технологий и дизайна. Интенсив призван дать студентам возможность отточить навыки проведения химических анализов на самом современном оборудовании. По окончании курса студенты будут иметь реальный опыт работы в лаборатории, а компания будет уверена в уровне практической подготовки своих будущих работников", — отметила Фокусу Виктория Кондрашихина, директор по персоналу фармацевтической компании "Фармак".

Несмотря на войну, бизнес берет студентов на стажировку с перспективой трудоустройства Фото: pexels.com

Другим форматом кооперации учебных заведений и бизнеса является внедрение дуальной формы образования, которая предусматривает сочетание теории в аудитории с обучением на рабочем месте. "К примеру, компания МХП имеет проекты дуального образования, где к сотрудничеству привлечено 25 учебных заведений, более 300 студентов, из которых компания выбирает лучших для развития, трудоустраивает всех по направлениям обучения", — рассказала Фокусу Наталья Слинько. ДТЭК также реализует проект "Дуальное образование" для студентов энергетических специальностей 2-4 курса учебных заведений-партнеров. Часть из них затем получают приглашение на постоянную работу в компании.

"Особенно активно сотрудничество в ІТ секторе — крупные компании запускают совместные проекты с учебными заведениями, делятся практическим опытом, который необходим бизнесу", — отметила Слинько.

Совместные научные разработки позволяют бизнесу распознать таланты на раннем этапе и вырастить себе лидеров. Яркий пример научно-технической кооперации между вузами и бизнесом — это проект "Насіння для майбутнього" от "Хуавей Украина", о котором уже упоминалось выше. Так, в рамках нынешней образовательной программы три команды-участницы разработали стартапы, которые будут соревноваться за победу в международном конкурсе Tech4Good StartupSprint с призовым фондом в $100 000 на реализацию идей.

Как пройти путь от бизнес-идеи до ее реализации — украинским студентам рассказывали в рамках проекта "Насіння для майбутнього" от "Хуавей Украина"

Эти проекты нацелены преодолеть вызовы в сферах экологии и устойчивого развития общества. В рамках первого стартапа были разработаны дроны для сбора разлитой нефти с поверхности воды. "OilEye — это комплексное решение для ликвидации многочисленных разливов нефти по всему миру путем внедрения группы дронов для наблюдения и сбора нефти на основе технологий Интернета Вещей и Искусственного Интеллекта", — пояснила лидер первой команды Тамара Берестяная.

В рамках проекта "Хуавей Украина" команда разработала дроны для сбора нефти с поверхности воды Фото: Хуавей Украина

Вторая команда, лидером которой является Анастасия Мазур, разработала идею новой системы мониторинга безопасности труда и диагностики процессов на предприятиях. По словам Анастасии, сейчас существует огромная проблема с периодической переоценкой безопасности на производствах, поскольку бизнес до сих пор собирает и обрабатывает данные вручную, что малоэффективно и потенциально опасно для работников и компаний. "Мы хотим создать целостную систему, определенные элементы которой будут патентоваться и внедряться постепенно", — сказала она.

Вторая команда разработала идею новой системы мониторинга безопасности труда на предприятии Фото: Хуавей Украина

Участники третьей команды проекта "Насіння для майбутнього" разработали робота-помощника для детей с инвалидностью. Он призван помочь родителям и опекунам детей с инвалидностью облегчить их быт. "Наша разработка — это девайс, который управляется с помощью приложения, понятный и простой в использовании. Он направлен на то, чтобы облегчать жизнь людей с ментальными проблемами, помогать приспосабливаться и взаимодействовать лучше не только с людьми, но и с самим собой", — рассказала лидер команды Екатерина Давыденко.

Третья команда разработала робота-помощника для детей с инвалидностью Фото: Хуавей Украина

Университеты открывают двери: какие перспективы сотрудничества образования и бизнеса

"Крупные компании всегда заинтересованы в найме молодых специалистов, у которых "горят глаза" и есть желание быстро овладеть профессией и строить успешную карьеру в будущем", — говорит Фокусу Елена Скиба, директор департамента управления персоналом АО "Кредобанк". Со стороны бизнеса желание сотрудничества усиливается, отметила Доминика Иванова-Бекар. "Однако большинство высших учебных заведений — это достаточно консервативные структуры, которые медленно и достаточно осторожно относятся к новым методам сотрудничества", — добавила она.

До войны большинство образовательных учреждений были консервативны и не проявляли активности в сотрудничестве с бизнесом

Впрочем, из-за разрушения зданий в связи с боевыми действиями, а также потери абитуриентов, которые решили получать образование за рубежом, со стороны учебных заведений все чаще прослеживается заинтересованность в сотрудничестве с бизнесом. "В образовательных учреждениях понемногу начинают видеть в бизнесе партнеров, которые могут не только помочь восстановить инфраструктуру и необходимую материально-техническую базу, но и осовременить учебные программы, обогатив бизнес-кейсами, использованием современных технологических инструментов, приближая таким образом студентов к реальной жизни, повышая конкурентоспособность украинских ЗВО в глазах будущих студентов", — отметила Иванова-Бекарь.

Дуальное образование, сочетающее обучение в аудиториях с практикой на производствах, пользуется популярностью в Украине Фото: УНИАН

Вместе с тем, государство может оживить процесс "сближения" образования и бизнеса, обновив законодательную базу и предоставив большую автономность ЗВО в вопросах управления и финансирования учебной деятельности, добавила Иванова-Бекарь.

Сотрудничество между вузами и бизнесом вскоре усилится, прогнозирует Наталья Слинько. "Бизнес чувствует кадровый голод уже сегодня и пытается найти пути решения, но и в то же время заботится о будущем, создавая в Украине возможности для развития молодых талантов", — сказала она.