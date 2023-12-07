Резервы НБУ тают: виновата задержка поступления помощи от партнеров

По данным Национального банка Украины, текущий объем резервов обеспечивает финансирование 5,2 месяца будущего импорта.

Объем международных резервов Украины по итогам октября 2023 года сократился на 0,5%, и теперь составляет 38, 7 миллиардов долларов (а было 38,9 миллиарда), поскольку сократилась международная финансовая поддержка. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины (НБУ).

За ноябрь международные резервы Украины сократились на 0,5% Фото: НБУ

По данным регулятора, чистая продажа валюты в ноябре тоже снизилась, составив 2,45 миллиарда долларов (снижение составило 25%). Также ощутимо упали поступления на счета украинского правительства от международных партнеров. Как сообщают в НБУ, в течение последнего месяца осени в качестве финансовой поддержки Украине выплатили чуть более 2 миллиардов долларов. Деньги поступали от:

Евросоюза — 1,64 миллиарда долларов;

Всемирного банка — 403, 8 миллионов долларов (большая часть суммы — под гарантии Великобритании);

размещения валютных облигаций — 286,9 миллиона долларов.

При этом правительство оплатило долги на сумму в 109,2 миллиона долларов, и отдельно выплатило Международному валютному фонду (МВФ) еще 250,3 миллиона долларов. Переоценка финансовых инструментов (в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют) увеличила стоимость международных резервов Украины на 283,8 миллиона долларов, отмечают в Нацбанке.

Впрочем, хоть международные резервы Украины и сократились, их объем все еще остается на достаточно высоком уровне. По данным Нацбанка, их объем обеспечивает финансирование 5,2 месяца будущего импорта.

Какую поддержку от партнеров Украина рассчитывает получить в 2024 году

После полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину финансовая система получала мощную внешнюю денежную помощь, которая продолжается до сих пор. На эту поддержку украинское правительство рассчитывает и в следующем году, поскольку война с Россией продолжается. Так, как объяснил ранее Фокусу экономист Центра экономической стратегии Максим Самойлюк, что в госбюджет на 2024 год заложено около 46,2 миллиарда долларов иностранной финпомощи (если считать по курсу 36,6).

"Это средства, которые наше правительство планирует получить от США, ЕС, МВФ и других доноров. Впрочем, из крупных пакетов помощи реально утвержденной является только помощь МВФ; средства от ЕС должны поступать по программе Ukraine Facility, которая еще согласовывается", — сказал он.

Самойлюк добавил, что самыми важными донорами нашей страны, как и раньше, останутся США и Евросоюз.

Ранее сообщалось, что за 11 месяцев Украина получила 37,4 миллиарда долларов внешнего финансирования, из них в ноябре — около 2 миллиардов долларов.