Теряем капитал и рабочую силу. И что будет с валютным курсом?

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Национальный банк Украины обнародовал итоговую статистику платежного баланса за прошлый год. Для широкого сообщества агрегированная статистика платежного баланса важна потому, что от прочности внешней позиции страны, особенно во время войны, зависит ее внутренняя макрофинансовая стабильность. Обменный курс, более привычный для рядового гражданина, в конечном итоге является производным от состояния платежного баланса.

По итогам 2022 года на стороне текущего счета баланс сведен с профицитом в 8,6 млрд. дол., финансового счета – с дефицитом в 11,5 млрд. дол. Последние два эпизода, когда в Украине наблюдался профицит текущего счета во время кризисов (2015 и 2020 годов), такой профицит, не в последнюю очередь, был обусловлен значительным сокращением внешнеторгового дефицита, когда вследствие шоков падение импорта происходило большими темпами, чем сокращался экспорт. Но в прошлом году природа профицита по текущему счету была другой.

Война очень негативно повлияла на рост внешнеторгового дефицита. Потеря почти трети экономики и проблемы с логистикой привели к сокращению экспорта товаров темпами значительно большими, чем темпы сокращения товарного импорта, тогда как вынужденная внешняя миграция населения из-за р*шистской агрессии, в результате которой по меньшей мере 8 млн. человек нашли убежище только в Европе, обусловили рост расходов украинцев за границей и существенное расширение дефицита торговли услугами.

По сравнению с прошлым годом, отрицательное сальдо торговли товарами и услугами увеличилось в 9 раз: с 2,7 до 23,8 млрд. дол. Это — рекордный показатель внешнеторгового дефицита со времен независимости (по крайней мере с 1994 года, за который есть сопоставимая статистика НБУ). По товарам в годовом исчислении экспорт сократился на 35,1% до 40,9 млрд. дол., тогда как импорт – на 20,3% до 55,6 млрд. дол., а отрицательное сальдо составило 14,6 млрд. дол. Сократился экспорт всех без исключения основных товарных групп, больше всего – по черным и цветным металлам – на 62,6%. По итогам 2022 года, доля АПК (сырье и готовые продукты) достигла 57,1% общего экспорта, тогда как доля металлургии упала с 24,9% до 14,4%. Открытие зернового коридора с августа прошлого года, за счет которого было вывезено 16,3 млн тонн агропродукции, безусловно, добавило динамике поставкам АПК и экспорта в целом.

[ + – ] Открытие зернового коридора в 2022 году спасло украинский экспорт Фото: Flickr

Из-за войны произошли существенные сдвиги в географической структуре торговли. Более чем на половину сократился экспорт в страны Азии (доля в общем экспорте уменьшилась до 23,4%), на 2/3 сократились поставки в страны СНГ (доля в общем экспорте сократилась до 5,6%, что соответствует уровню стран Африки). В то же время, несмотря на войну, экспорт в страны ЕС вырос как в абсолютном измерении (+8,5% или на 1,9 млрд.долл.), так и относительном (доля в общем экспорте увеличилась почти вдвое до 60,6 %).

По услугам ухудшение торговой позиции оказалось еще более весомым: экспорт упал на 12%, тогда как импорт вырос на 75,6%. Если в прошлые годы, даже в кризисы, сальдо торговли услугами всегда, по крайней мере с 1994 года, было положительным, то в прошлом году оно пошло в глубокий минус (-9,1 млрд. долл.). Оказало влияние сокращение экспорта транспортных услуг почти на 30% или 1,4 млрд. долл., но главная причина – резкий рост отрицательного сальдо по статье "путешествия".

В то же время, среди положительных тенденций в торговле сервисами стоит отметить компьютерные услуги, экспорт которых, несмотря на войну, вырос почти на 6% (+0,4 млрд. долл.). По итогам 2022 года, экспорт IT услуг (7,4 млрд долл.) более чем на четверть превысил экспорт черных и цветных металлов (5,9 млрд долл.).

Украина потеряла существенные объемы экспорта в Азию, однако нарастила поставки в страны ЕС

По итогам прошлого года общее отрицательное сальдо платежного баланса (разница между текущим и финансовым счетом) составило 2,9 млрд. дол. Это — умеренный отток валюты для полномасштабной войны. Для сравнения, дефицит платежного баланса в последние два финансовых кризиса 2009 и 2014 годов превышал 13 млрд. долл., что отражало глубокие и системные финансовые кризисы, в которые тогда погружалась страна.

Отрицательное сальдо платежного баланса было профинансировано за счет чистых привлечений от МВФ (0,6 млрд. долл.) и золотовалютных резервов НБУ (2,3 млрд. долл.). ЗВР по итогам прошлого года сократились на 8% до 28,5 млрд. долл., но их размер адекватен с точки зрения финансирования будущего импорта (3,4 месяца при рекомендованном минимуме – 3 месяца).

Бесспорно, война обострила риски на стороне платежного баланса, прежде всего, в части рекордного дефицита внешней торговли и значительного оттока валюты по финансовому счету. Впрочем, из-за накопленной "подушки безопасности" в виде 10-летнего максимума золотовалютных резервов на конец 2021 года, ряд своевременных управленческих решений по ограничению оттока валюты и переходу на фиксированный курс в начале войны такие риски оставались контролируемыми, а со второй половины прошлого года со стартом работы зернового коридора и, главное, поступлениями значительных объемов международной помощи состояние платежного баланса улучшилось. Это позволило поддерживать фиксированный курс во время войны и способствовало сохранению относительной курсовой и более широком понимании макрофинансовой устойчивости в течение войны.

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В то же время, следует помнить: пока идет война, мы теряем капитал и рабочую силу, рушатся цепи создания добавленной стоимости, есть проблемы с логистикой, сохраняется неопределенность, и внешняя позиция Украины будет оставаться крайне уязвимой. Это, очевидно, потребует сохранения фиксированного курса, по крайней мере, пока продолжается активная фаза войны, а межбанковский валютный рынок остается несбалансированным.

Для продолжения стабилизации платежного баланса в ближайшей перспективе будет критической оставаться поддержка партнеров и союзников, за счет грантов, другой безвозвратной помощи и льготного официального кредитования, в том числе, за счет стабилизационной программы с МВФ. Но не менее важным будет продолжение усилий НБУ по сокращению непроизводительного оттока валюты по финансовому счету по операциям частного сектора (сокращение спроса на наличную валюту, усиление контроля за возвратом валютной выручки), а власти в целом – мер по поддержке экспорта через дешевые кредиты (5-7-9%), предоставление гарантий, предэкспортное страхование, страхование военных рисков, дерегуляцию и прочие важные меры.