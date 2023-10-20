Запад устал от войны? Сколько миллиардов выделят страны-партнеры Украине в 2024 году

Чтобы валютный курс в Украине не пересек отметку 50 гривен за доллар, а пенсионеры и бюджетники вовремя получали выплаты, правительству необходимо иметь гарантии от стран-партнеров по предоставлению финансовой помощи и кредитов в 2024 году. Сколько средств сможет получить Украина?

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Надежды правительства на следующий год — получить помощь от партнеров на уровне не менее 42 млрд долларов. Однако привлекать денежную поддержку от партнеров станет сложнее. Об этом пишет Фокус в новой статье "Деньги для Украины. Почему финансовая поддержка страны может сократиться и чем это опасно".

Министр финансов Сергей Марченко недавно в комментарии Reuters рассказал, что Украине все сложнее получить финансовую поддержку: внимание официальных лиц в странах-донорах сосредотачивается на предстоящих выборах, а геополитическая напряженность растет. Опрошенные Фокусом экономисты говорят, что это правда: привлекать средства в следующем году правительству будет труднее, чем в этом году.

"Налогоплательщики других стран хотят эти средства на свои нужды, а не на непонятные геополитические задачи. А политики зависимы от выборов, парламентских и президентских. Поэтому они должны оглядываться на мнение избирателей. Рано или поздно эта помощь существенно уменьшится в объемах", — считает Дмитрий Боярчук, исполнительный директор CASE Ukraine. Он объяснил: гарантированным является поступление в 2024 году только средств от Евросоюза. Что касается поддержки со стороны США, то пока ее не утвердили. "На 2024-й год мы получим львиную долю необходимой помощи, и это снова США и ЕС. Но уже сейчас видно, что этот процесс становится все сложнее. Вероятно, что на 2025-й год нам надо будет думать о других ресурсах", — говорит Боярчук.

Экономист Центра экономической стратегии Максим Самойлюк отметил, что в госбюджет на 2024 год заложено около 46,2 млрд долларов иностранной финпомощи (если считать по курсу 36,6)."Это средства, которые наше правительство планирует получить от США, ЕС, МВФ и других доноров. Впрочем, из крупных пакетов помощи реально утвержденной является только помощь МВФ; средства от ЕС должны поступать по программе Ukraine Facility, которая еще согласовывается", — говорит эксперт. Он отметил, что ключевые доноры Украины неизменны — это США и ЕС. "Финансирование ЕС пока согласовывается и неприятных сюрпризов там не должно быть; что будет с финансированием от Штатов — увидим, впрочем, администрация Байдена публично настроена на то, чтобы обеспечить это финансирование", — говорит Самойлюк.

Экономика Украины не генерирует столько средств, чтобы покрыть все необходимые расходы, а значит, Украина зависит от финпомощи партнеров

Как сообщил Фокусу финансовый аналитик Андрей Шевчишин, Украина не может обеспечить все необходимые расходы собственными силами. А значит, поступление финансов от партнеров — критически важный вопрос. "Падение производства, остановка бизнеса, блокирование портов, беженцы — факторы, которые не позволяют обеспечить бюджетные поступления. При этом, в условиях военных действий расходы еще больше выросли, соответственно, даже с работающей экономикой без внешней помощи не было бы возможности обеспечить все расходы и стабильность системы", — отметил Шевчишин.

Напомним, в проект госбюджета на 2024 год заложены изменения в размере социальной помощи, которую выплачивают на детей и людям с инвалидностью.

Ранее Фокус писал, что новый пакет финансирования от Байдена включает 60 млрд долларов для Украины.