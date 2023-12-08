Луч надежды: растет ли экономика Украины и как на это влияет блокировка польской границы

По оценке компании Dragon Capital, в четвертом квартале 2023 года реальный ВВП Украины вырастет на 5%, по сравнению с 3%, которые прогнозировались ранее.

Восстановление украинской экономики в военных условиях происходит активнее, нежели прогнозировалось ранее, на фоне возрастающего экспорта морскими портами, стабильного электроснабжения и лучшем, чем ожидалось, урожаем в 2023 году. Об этом говорится в новом макроэкономическом прогнозе от компании Dragon Capital.

Экспорт морем и энергетический сектор — главные двигатели восстановления экономики

Так, отмечается, что морские поставки заменили большую часть дорогих наземных маршрутов, общие объемы экспорта также растут.

"Это дает толчок смежным секторам, таким как грузовые перевозки и торговля, способствует восстановлению производства руды и, в дальнейшем, продукции металлургии, и улучшает финансовые показатели сельскохозяйственных предприятий, снижая риски для урожая в 2024 году", — отметили аналитики.

Тем временем энергетический сектор работал практически без сбоев, что позволило усилить экономическую активность в октябре и ноябре. При этом в прогнозе сказано, что ВС РФ, скорее всего, снова начнут атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру зимой, но благодаря отсутствию дефицита электроэнергии осенью Украина сумела избежать падения объемов производства во многих секторах, как случилось в 2022 году.

"Так, Индекс ожиданий деловой активности НБУ (эквивалент PMI) в октябре-ноябре был близким к нейтральному уровню в 50 пунктов, тогда как в ноябре прошлого года он упал с 46 до 43 пунктов в сентябре. Как свидетельствуют опросы Института экономических исследований, удельный вес предприятий, мощности которых были загружены более чем на три четверти от довоенного уровня, подрос в октябре 2023 подрос на три процентных пункта (п.п) до 59%, хотя в 2022 году доля таких предприятий сократилась на 5 п.п. до 44%", — сказано в документе.

В то же время неблагоприятное действие на украинскую экономику оказывают польские перевозчики, которые с начала ноября блокирую пункты пропуска на границе с Украиной. Впрочем, эта ситуация, как отмечают в Dragon Capital, кардинально не повлияет на экономическую активность.

"Поскольку импорт товаров из ЕС в Украину автомобильными путями превышает экспорт на $1,1 млрд в месяц, блокада приводит к уменьшению внешнеторгового дефицита, который в последние месяцы колебался в диапазоне $2,8-3 миллиарда долларов в месяц. Но забастовка перевозчиков снижает доходы бюджета и негативно влияет на производителей товаров с высокой добавленной стоимостью, ориентированных на рынок Евросоюза", — С, в

Еще одно негативное последствие для экономики — дефицит отдельных энергетических материалов. Например:

автогаз;

задержка волонтерской помощи для фронта;

финансовые потери предприятий из-за очередей на пропускных пунктах.

"Учитывая перечисленные факторы мы повысили наш прогноз роста реального ВВП в 2023 году на 0,7 п.п. до +5,2% г/г. Мы ожидаем, что темпы роста реального ВВП в ноябре-декабре замедлятся с +10,5% в октябре, оцененными Министерством экономики, в основном из-за колебаний производства продукции сельского хозяйства", — подчеркнули в Dragon Capital.

При этом ожидается, что восстановление экономики в 2023—2024 годах не сможет компенсировать спад на 29% в 2022 году.

"По нашим оценкам, реальный ВВП в 2024 году будет оставаться на 22% ниже своего довоенного уровня. В то же время номинальный ВВП в долларах США может достичь своего довоенного уровня в 200 миллиардов долларов уже в следующем году, если сохранится курсовая стабильность и высокая среднегодовая инфляция".

Напомним, почти половина расходов из государственного бюджета Украины в 2024 году пойдет на оборону и безопасность страны. Также украинцам недавно объяснили, как и когда людям пересчитают зарплаты.