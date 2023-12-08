Новый курс доллара в 2024 году: чем грозит Украине сокращение финансовой поддержки со стороны Запада

В Конгрессе США до сих пор не утвердили новый пакет помощи для Украины на 2024 год. Аналитики объяснили, как государство будет справляться с достаточно значимыми бюджетными расходами, если США и Евросоюз сократят финансовую поддержку страны в следующем году.

Если в 2024 год уровень международной финансовой поддержки Украины сократится, тогда в нашей стране может произойти повышение налогов и девальвация национальной валюты. Об этом сказано в новом прогнозе компании Dragon Capital 8 декабря 2023 года.

"Если поступления внешнего финансирования будут существенно меньше потребностей, украинским властям придется прибегнуть к контрпродуктивным и рискованным мерам экономической политики, включая монетизацию бюджетного дефицита и/или увеличение налоговой нагрузки", — сказано в прогнозе.

По мнению аналитиков, если сценарий с сокращением внешнего финансирования сбудется, то Национальный банк Украины, скорее всего, отреагирует на это ситуацию повышением ключевой ставки.

"Учитывая все риски, мы ожидаем, что международные партнеры одобрят новые пакеты экономической поддержки Украины и обеспечат около 40 миллиардов долларов прямого бюджетного финансирования в 2024 году, хотя не исключена задержка с выделением средств в начале следующего года", — прогнозируют в Dragon Capital. Там подчеркнули: наибольшие объемы финансовой поддержки в объеме 18 млрд. евро поступят от ЕС в рамках своего нового 4-летнего пакета поддержки на сумму 50 млрд. евро. Еще $12 млрд в виде грантов поступит от США, $5,4 млрд составят запланированные ссуды от МВФ и $4,0 млрд — от других партнеров.

Что касается валютного курса, то, по данным аналитиков, учитывая хрупкость макроэкономической и финансовой стабильности во время войны, вероятно, Нацбанк будет увеличивать диапазон колебаний курса гривны. "Мы сохраняем наш валютный прогноз на 2024 год, ожидая курс гривны к дол. США на уровне 37,3 в среднем за год и 39,0 к концу года", — говорится в сообщении компании Dragon Capital.

Деньги для Украины: сколько средств нам понадобится в 2024 году

Украинское правительство ожидает, что в следующем году получит от партнеров как минимум 42 миллиарда долларов. Об этом писал Фокус в своем материале "Деньги для Украины. Почему финансовая поддержка страны может сократиться и чем это опасно". Эксперты считают, что привлекать финансовую поддержку в будущем году правительству будет намного сложнее.

"Налогоплательщики других стран хотят эти средства на свои нужды, а не на непонятные геополитические задачи. А политики зависимы от выборов, парламентских и президентских. Поэтому они должны оглядываться на мнение избирателей", — объяснил исполнительный директор CASE Ukraine Дмитрий Боярчук.

Он также отметил, что почти гарантировано Украина получит в 2024 году средства от Евросоюза. Хотя и в этой программе Ukraine Facility уже появились новые условия — украинское правительство должно проводить реформы.

"Уже сейчас видно, что этот процесс становится все сложнее. Вероятно, что на 2025-й год нам надо будет думать о других ресурсах", — подчеркнул эксперт.

Тем временем напомним, что Украина рискует остаться без представленного ранее пакета финансовой помощи в 50 миллиардов евро от стран Евросоюза. Фокус объяснял, какие разногласия возникли по евробюджету.